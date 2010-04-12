Додано: Сер 24 жов, 2018 22:44

ЛАД написав: zРадио написав: .....

Еще 10 лет назад мы потребляли 45 млрд кубов в год, сегодня - 33. А добыча как была 20, так и остается.



Поэтому все возможно при желании и наличии правильных людей в правильных креслах. ... .....Еще 10 лет назад мы потребляли 45 млрд кубов в год, сегодня - 33. А добыча как была 20, так и остается.Поэтому все возможно при желании и наличии правильных людей в правильных креслах. ...

Снижение потребления произошло по большей части "благодаря снижению промпроизводства, особенно химии, потреблявшей очень много газа.

О снижении численности населения Вы правы, но говорить не берусь - а вдруг у нас ситуация улучшится и к нам хлынут мигранты. Снижение потребления произошло по большей части "благодаря снижению промпроизводства, особенно химии, потреблявшей очень много газа.О снижении численности населения Вы правы, но говорить не берусь - а вдруг у нас ситуация улучшится и к нам хлынут мигранты.

Люди идут за деньгами (почти как месседж Супрун:), поэтому там, где падает производство, будет падать и население.Хочется верить, что худшее в части экономики уже позади, однако на инерционных парах мы еще какое-то количество населения потеряем. С одной стороны население становится более мобильным, и барьеров для трудовой эмиграции все меньше, а с другой - рабочие места тоже виртуализируются.Работать территориально в Украине, но на экономику более богатых стран, очень эффективно. Поэтому дно по демографии нащупаем в каком-то обозримом будущем.Возможно, что и иммиграция когда-нибудь станет трендом, как вы отметили