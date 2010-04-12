Додано: Сер 24 жов, 2018 23:24

19 жовтня 2018 року, вона (Xiaomi) презентувала на світовому рівні недорогий телевізор під назвою Mi TV 4A, який оснащений величезним 58-дюймовим екраном з роздільною здатністю 4K і підтримкою технології динамічного освітлення HDR.

.... Офіційна рекомендована ціна даного 58-дюймового Xiaomi Mi TV 4A становить всього $ 435 .

В ходе своего выступления перед сенаторами, как передавал «Интерфакс», Топилин (министр труда заявил, что зарплаты россиян в текущем году выросли более чем на 10 процентов. Такие показатели чиновник назвал беспрецедентными.



Вместе с тем Росстат в своем октябрьском докладе зафиксировал двухмесячное падение реальных доходов граждан. В сентябре они снизились на 1,5 процента, а в августе — на 0,9 процента. Причиной падения эксперты назвали ускорение инфляции. Средняя начисленная зарплата работников организаций в предыдущем месяце составила, по оценке Росстата, 42,2 тысячи рублей.

Ещё 2 момента.О нашем ценообразовании и связи с курсом.Понятно, что в продаже у нас его ещё нет и быть не может. Поэтому посмотрел модели с меньшей диагональю 55". Нашёл цены от 22000 грн, т.е. от 780 долл. Причём нет в наличии. На сайте "Алло" уценённый по битым пикселям Mi TV 4A 55 стоит 26000 (полная цена была 36000), т.е. 920 (1270) долл.Т.о. получается примерно вдвое (а скорее втрое) дороже. Так какой курс закладывают наши продавцы?Хотя уверен, что при росте курса цена тоже вырастет, а нам объяснят: "Что ж вы хотите? Импорт!"Второе. Попалось на глаза:Если пересчитать 42,2 тыс. в грн. по курсу, допустим, 0,425, получаем примерно 18 тыс. грн. Не знаю ср. зарплату за сентябрь, но пусть где-то близко к 10 тыс., т.е. ср. росс. зарплата примерно в 1,8 раза выше.По данным МВФ в 2017 ВВП по ППС России - 27834, Украины - 8713; по данным ВБ у России - 25533, у Украины - 8667. Т.е. по данным МВФ ВВП по ППС у РФ в 3,2 раза выше, по данным ВБ - в 2,94 раза выше. А зарплата выше всего в 1,8 раза. И это при их нефтегазовых доходах. При такой разнице в ВВП полагаю и зарплаты у них должны были бы быть повыше. Скорее всего, думаю, за это россияне доджны бдагодарить "Искандеры", кот. смеются и лично тов. Путина, пообещавшего им всем быстрое попадание в рай.По поводу рая хорошее стихотворение Шнура. Перепечатывать не буду, поскольку оно с "картинками", а то забанят за нецензурщину.Есть ещё коротенькая песенка Макаревича: