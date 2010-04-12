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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 жов, 2018 01:02
Вот просто интересно.
Человек, от которого (во всяком случае, на этой ветке) не помню ни одного поста по делу, позволяет себе без всяких обоснований просто оскорблять - это нормальное явление?
Почему бы не поискать другую трибуну для оскорблений? Есть цензор, корр. Или делать это на финфоруме особый шик?
„Люди одиноки, потомy что вместо мостов они стpоят стены.“
„После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности.“
— Станислав Ежи Лец
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 25 жов, 2018 01:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 01:08
на память жалуетесь?
вы йод-то не пейте. лучше, по-совету тов. Мюллера, пить водку.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 01:11
„Сходят с ума только те, у кого он есть.“
„Давайте будем людьми хотя бы до тех пор, пока наука не откроет, что мы являемся чем-то другим.“
— Станислав Ежи Лец
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