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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 жов, 2018 01:02
Вот просто интересно.
Человек, от которого (во всяком случае, на этой ветке) не помню ни одного поста по делу, позволяет себе без всяких обоснований просто оскорблять - это нормальное явление?
Почему бы не поискать другую трибуну для оскорблений? Есть цензор, корр. Или делать это на финфоруме особый шик?
„Люди одиноки, потомy что вместо мостов они стpоят стены.“
„После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности.“
— Станислав Ежи Лец
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 25 жов, 2018 01:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 01:08
на память жалуетесь?
вы йод-то не пейте. лучше, по-совету тов. Мюллера, пить водку.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 01:11
„Сходят с ума только те, у кого он есть.“
„Давайте будем людьми хотя бы до тех пор, пока наука не откроет, что мы являемся чем-то другим.“
— Станислав Ежи Лец
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Додано: Чет 25 жов, 2018 07:28
yama написав: Fedor написав:
В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром.
Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит?
Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою.
Не впевнений, але мені здається, що вся ця суперприбутковість, про яку ви пишете, викликана рішенням арбітражу в славному місті Стокгольмі.
чекайте , але виплата так і не відбулася ? чи я прощелкам таку новину
Прибуток відображається в звітах по факту нарахування (отримали рішення суду - показали прибуток і заборгованість), а гроші по факту отримання. Повторю ще раз, я не впевнений, але дуже схоже.
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Fedor
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