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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6613661466156616>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 01:02

Вот просто интересно.
Человек, от которого (во всяком случае, на этой ветке) не помню ни одного поста по делу, позволяет себе без всяких обоснований просто оскорблять - это нормальное явление?
Почему бы не поискать другую трибуну для оскорблений? Есть цензор, корр. Или делать это на финфоруме особый шик?

„Люди одиноки, потомy что вместо мостов они стpоят стены.“

„После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности.“
— Станислав Ежи Лец
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 жов, 2018 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 01:08

на память жалуетесь?
вы йод-то не пейте. лучше, по-совету тов. Мюллера, пить водку.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 01:11

„Сходят с ума только те, у кого он есть.“

„Давайте будем людьми хотя бы до тех пор, пока наука не откроет, что мы являемся чем-то другим.“
— Станислав Ежи Лец
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:28

  yama написав:
  Fedor написав:В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром.
Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит?
Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою.
Не впевнений, але мені здається, що вся ця суперприбутковість, про яку ви пишете, викликана рішенням арбітражу в славному місті Стокгольмі.

чекайте , але виплата так і не відбулася ? чи я прощелкам таку новину


Прибуток відображається в звітах по факту нарахування (отримали рішення суду - показали прибуток і заборгованість), а гроші по факту отримання. Повторю ще раз, я не впевнений, але дуже схоже.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:34

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:Если кто-то на финансовом форуме на неполитические темы позволяет себе назвать другого "ольгинцем", скорее всего, что других аргументов, если таковые вообще были, не осталось ))

уверен, все местные ольгинцы, во главе с визжащим пенсионером ладом, аплодируют вам стоя за этот месседж


Теперь ДС спокоен: граница на замке. Спасибо. Но не лучше ли вернуться к нашим валютным баранам.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:38

  Libo написав:Кризиса пока нет и не видно на горизонте ...
Только выкарабкались из последнего.
В это время сидеть в деньгах, все равно что за игровым столом в казино держать деньги в кармане и смотреть как срывают джекпот и выигрывают другие.
С момента последнего кризиса акции выросли в десятки раз и продолжают стремительно расти дальше. Есть возможность выйти в кеш даже в начале шухера с огромными плюсами. Инвестор - это рискун с чуйкой как у собаки. Надо развивать в себе эти способности. Иначе не видать в постеле красивых девушек и шампанского по утрам. :oops:

Libo все еще не видно даже на горизонте?
Кризис близко! (январь 2018)
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:38

ДС зачем нам фейслес?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:51

Странный прогноз про доллар через неделю, на налике будет дешевле чем на МБ :shock:
"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4грн", - заявил он.

https://www.rbc.ua/rus/news/analitiki-prognoziruyut-rost-kursa-dollara-1540388629.html
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:52

  ребе Нок написав:ДС зачем нам фейслес?


Чтоб флудеры и оффтописты чувствовали себя некомфортно.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:04

  ЛАД написав:
Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі
2014 1566728__+111797____+7.7%
2015 1979458__+412730____+26.3%
2016 2383182__+403724____+20.4%
2017 2982920__+599738____+25.2%
Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 :D
то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637
То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..

И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией?
Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015 :!: :lol: или :mrgreen: (?)
Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям?


показан рост в гривне (которая девальвировала в 3,5 раза), в долларах падение естественно :mrgreen:
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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