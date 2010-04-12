Вот просто интересно. Человек, от которого (во всяком случае, на этой ветке) не помню ни одного поста по делу, позволяет себе без всяких обоснований просто оскорблять - это нормальное явление? Почему бы не поискать другую трибуну для оскорблений? Есть цензор, корр. Или делать это на финфоруме особый шик?
„Люди одиноки, потомy что вместо мостов они стpоят стены.“
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Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 жов, 2018 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Fedor написав:В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром. Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит? Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою. Не впевнений, але мені здається, що вся ця суперприбутковість, про яку ви пишете, викликана рішенням арбітражу в славному місті Стокгольмі.
чекайте , але виплата так і не відбулася ? чи я прощелкам таку новину
Прибуток відображається в звітах по факту нарахування (отримали рішення суду - показали прибуток і заборгованість), а гроші по факту отримання. Повторю ще раз, я не впевнений, але дуже схоже.
Libo написав:Кризиса пока нет и не видно на горизонте ... Только выкарабкались из последнего. В это время сидеть в деньгах, все равно что за игровым столом в казино держать деньги в кармане и смотреть как срывают джекпот и выигрывают другие. С момента последнего кризиса акции выросли в десятки раз и продолжают стремительно расти дальше. Есть возможность выйти в кеш даже в начале шухера с огромными плюсами. Инвестор - это рискун с чуйкой как у собаки. Надо развивать в себе эти способности. Иначе не видать в постеле красивых девушек и шампанского по утрам.
Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі 2014 1566728__+111797____+7.7% 2015 1979458__+412730____+26.3% 2016 2383182__+403724____+20.4% 2017 2982920__+599738____+25.2% Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637 То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..
И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией? Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015 или (?) Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям?
показан рост в гривне (которая девальвировала в 3,5 раза), в долларах падение естественно