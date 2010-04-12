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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6613661466156616

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:12

  budivelnik написав:
  tea написав:
  budivelnik написав:Таким чином
Друже,Будівельник.
А чого у Вас в підпису написано,що ЛАД - писака за 30 московських срібляків?
А тому що він періодично ретрансльовує в заувальованому вигляді московські темники , а так як на затуманеного раша-тудей пропогандою він не тягне ( виглядає розумнішим) звідси й висновок
Розумна людина, різного роду нечисть безкоштовно на ці сторінки ретранслювати не буде.
Це може робити або ідейний ворог, або проплачений.
На ідейного він також не тягне.


может надо быть немного толерантней к друг другу и не вешать ярлыки...21век как никак,а не совок 20-х прошлого века.

к тому же многим из нас за 40 , а некоторым давно за 50
не дети, а ведем себя как дети
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:30

ребе Нок

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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:30

  ребе Нок написав:Странный прогноз про доллар через неделю, на налике будет дешевле чем на МБ :shock:
"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4грн", - заявил он.

https://www.rbc.ua/rus/news/analitiki-prognoziruyut-rost-kursa-dollara-1540388629.html

О, пошла очередная информационная обработка от "аналитиков" :) Это хорошо, все факторы сходятся)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:35

  Alex2006 написав:
  ребе Нок написав:Странный прогноз про доллар через неделю, на налике будет дешевле чем на МБ :shock:
"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4грн", - заявил он.

https://www.rbc.ua/rus/news/analitiki-prognoziruyut-rost-kursa-dollara-1540388629.html

О, пошла очередная информационная обработка от "аналитиков" :) Это хорошо, все факторы сходятся)


ДС видит генеральную репетицию вечеринки хеллоуина. Схожу в кладовку за серебряными пулями... :mrgreen:

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:55

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 октября с уровней: доллар – 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 24 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 24 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1395, повысившись до $1,1416 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись к отметке $1,1416 на открытии торгов в Европе.

Дата: 25 октября 2018 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,26/28,32 UAH/USD
€ – 32,46/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:59

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 09.57 Киева «несмело» выросли, обосновавшись на уровне 28,26/28,30 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось расширение гривневого ресурса.

Об этом дали понять повысившиеся с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагаю, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке .

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дядя Caша
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