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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:30
О, пошла очередная информационная обработка от "аналитиков"
Это хорошо, все факторы сходятся)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Чет 25 жов, 2018 08:55
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 октября с уровней: доллар – 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 24 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 24 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1395, повысившись до $1,1416 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись к отметке $1,1416 на открытии торгов в Европе.
Дата: 25 октября 2018 г. на 09.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,26/28,32 UAH/USD
€ – 32,46/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
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Додано: Чет 25 жов, 2018 08:59
Привет из Днепра-2
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 09.57 Киева «несмело» выросли, обосновавшись на уровне 28,26/28,30 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось расширение гривневого ресурса.
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагаю, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке .
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:22
Вітаю!
Дніпро опт 28,23-28,30. День буде з різкими рухами
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SAndriy1
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:30
user412 написав:
Libo
Libo написав:
Кризиса пока нет и не видно на горизонте ...
Только выкарабкались из последнего.
В это время сидеть в деньгах, все равно что за игровым столом в казино держать деньги в кармане и смотреть как срывают джекпот и выигрывают другие.
С момента последнего кризиса акции выросли в десятки раз и продолжают стремительно расти дальше. Есть возможность выйти в кеш даже в начале шухера с огромными плюсами. Инвестор - это рискун с чуйкой как у собаки. Надо развивать в себе эти способности. Иначе не видать в постеле красивых девушек и шампанского по утрам.
все еще не видно даже на горизонте?
Абсолютно.
Даже мне видится совсем наоборот.
Совсем недавно проехал с самого юга до севера Америки. Точнее до некогда самого депрессивного Детройта.
Поразило насколько действительность резко отличается от картины, которую создают в вашем сознании СМИ, а вы без устали трещите об этой фальшивой картинке.
На дверях всех контор, ресторанов, кафе, на всех рекламных постерах Hiring, Hire, Job Opporunities, Apply ...
Заманивают самыми привлекательными предложениями. Студенты меньше, чем на $12-$14 в час не идут. Ищут такую работу, где кроме з/п им частично оплачивают обучение. В недавно тотально безработных районах придетройтия ищут работяг на обучение на рабочие профессии. Крупные промышленные компании пару месяцев обучают и платят по $14 в час, а потом отправляют на работу и обещают по $20-$50.
Кругом движуха и нехватка рабочей силы.
Запомните, кризис в Америке это только тогда, когда нет работы.
Внимательно следите за рынком рабочей силы.
Все остальные показатели производные и второстепенные.
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Libo
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:37
Привет из Днепра-3
Около 10.30 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,32/28,34 UAH/USD. «На рынке доллар покупают все: и «варяги» и резиденты…пора бы появиться регулятору», - заметил наш консультант.
Дата: 25 октября 2018 г. на 10.34
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,25/28,30 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания спроса на мелкооптовые ($5,0-10,0 тыс.) партии доллара.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:46
Агонь.
Как Капитан и увидел в своих спиритических сеансах.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:46
Долярчик написав:
також буває в дууууже рідкісних випадках, та цифра ще з двома нулями з-заді....- за день .....
У нас поряд лавка, що каву продає (один продавець-бариста) має 4000 виручки за день мінімум.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:52
Вот и доллар уже не кажется покупателям «слишком дорогим», как во вчерашних сводках ДС.
Классик натурель.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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