Додано: Чет 25 жов, 2018 09:30

user412 написав: Libo написав: Кризиса пока нет и не видно на горизонте ...

Только выкарабкались из последнего.

В это время сидеть в деньгах, все равно что за игровым столом в казино держать деньги в кармане и смотреть как срывают джекпот и выигрывают другие.

С момента последнего кризиса акции выросли в десятки раз и продолжают стремительно расти дальше. Есть возможность выйти в кеш даже в начале шухера с огромными плюсами. Инвестор - это рискун с чуйкой как у собаки. Надо развивать в себе эти способности. Иначе не видать в постеле красивых девушек и шампанского по утрам.

Кризиса пока нет и не видно на горизонте ...Только выкарабкались из последнего.В это время сидеть в деньгах, все равно что за игровым столом в казино держать деньги в кармане и смотреть как срывают джекпот и выигрывают другие.С момента последнего кризиса акции выросли в десятки раз и продолжают стремительно расти дальше. Есть возможность выйти в кеш даже в начале шухера с огромными плюсами. Инвестор - это рискун с чуйкой как у собаки. Надо развивать в себе эти способности. Иначе не видать в постеле красивых девушек и шампанского по утрам.

Libo все еще не видно даже на горизонте? все еще не видно даже на горизонте?

Абсолютно.Даже мне видится совсем наоборот.Совсем недавно проехал с самого юга до севера Америки. Точнее до некогда самого депрессивного Детройта.Поразило насколько действительность резко отличается от картины, которую создают в вашем сознании СМИ, а вы без устали трещите об этой фальшивой картинке.На дверях всех контор, ресторанов, кафе, на всех рекламных постерах Hiring, Hire, Job Opporunities, Apply ...Заманивают самыми привлекательными предложениями. Студенты меньше, чем на $12-$14 в час не идут. Ищут такую работу, где кроме з/п им частично оплачивают обучение. В недавно тотально безработных районах придетройтия ищут работяг на обучение на рабочие профессии. Крупные промышленные компании пару месяцев обучают и платят по $14 в час, а потом отправляют на работу и обещают по $20-$50.Кругом движуха и нехватка рабочей силы.Запомните, кризис в Америке это только тогда, когда нет работы.Внимательно следите за рынком рабочей силы.Все остальные показатели производные и второстепенные.