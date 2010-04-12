ЛАД написав:

striped написав: ЛАД написав: Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне.

Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране. Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне.Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.



Я так смотрю у Вас дефицит общения? По любому поводу есть что сказать и чему окружающих поучить. Откуда такой избыток времени? Может поможете ВВП подымать вместо бесплатных советов?

........ Я так смотрю у Вас дефицит общения? По любому поводу есть что сказать и чему окружающих поучить. Откуда такой избыток времени? Может поможете ВВП подымать вместо бесплатных советов?........

относительно

здесь

учить

1. Есть что сказать не по любому поводу. Но по достаточно многим, благодаря тому, чтомного знаю. Хотя и далеко не всё, поэтому не стесняюсь спрашивать. К сожалению, не всегда получаю адекватные ответы.2. Учить можно только того, кто хочет учиться. Поэтомуя никого и ничемуне пытаюсь. Если кто-то из моих постов узнает что-то новое, буду рад. Так же, как я благодарен тем, из чьих постов узнаю что-то новое я.3. Избыток времени благодаря тому, что я настоящий (практически не работающий) пенсионер. Хотя Вы ошибаетесь, если полагаете, что я трачу на форум так уж много времени.4. А можно я, с Вашего позволения, не буду "ВВП подымать" в 68 лет?А советы не хотите, не читайте. Тем более что, как Вы правильно заметили, они бесплатные.5. Если Вы считаете, что моих постов ("советов") слишком много и они Вам не нужны, поставьте меня в игнор. Если они Вам не нравятся - тоже.Если Вы нс ними не согласны, с интересом почитаю Ваши возражения. Это будет полезнее.Честно говоря, не думал отвечать, но Вам поставили 5 "+". Правда, 3 из них вполне ожидаемые. Расстроил только "+" от Зорьки, но, возможно, это за вторую часть Вашего поста. Но если даже за первую ..., что ж, я не Мона Лиза, чтобы всем нравиться (тем более, что ей тоже вроде не все восторгаются).Надеюсь, дал почти исчерпывающий ответ на Ваши вопросы и пожелания.P.s. Особенно понравились "+" от Yuri_T и Василя.