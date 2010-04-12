budivelnik написав:б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет
Уточніть будь ласка, в якому році Нафтогаз 90% прибутку сплатив в Держбюджет?
У мене з Вами будуть розбіжності в термінах , але
За оперативними даними станом на 29.12.17 сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного бюджету у 2017 році склав 106,0 млрд грн. Цей обсяг включає, зокрема, податок на прибуток у сумі 14,3 млрд грн, ПДВ – 30,2 млрд грн, рентні платежі – 33,9 млрд грн, дивіденди – 13,3 млрд грн. Відрахування групи Нафтогаз до бюджету у 2017 році майже у 1,5 рази перевищили платежі за 2016 рік.
Ви почнете казати що податок на прибуток всього 14 млрд грн... , я й далі почну настоювати , що все що Нафтогаз перечислив державі(податки/ренту/дивіденти)=106 млрд грн - становить більше ніж 90% сум які отримав Нафтогаз за свої послуги.
Вам би з Гройсманом звірити тексти. А то він хоче щоб Нафтогаз в майбутньому збільшив виплату прибутку до 90% (з нинішніх віртуальних по різним джерелам 75%). А Ви стверджуєте, що Нафтогаз давно виплачує більше 90% реального прибутку. Мабуть прем'єру соромно перед budivelnik за рівень своєї компетентності. Звісно я вірю наведеним цифрам та аргументам budivelnik, а не якимось там міністерствам чи міністрам. P/S Який там реальний курс в Одесі і куди рухається?
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
По состоянию на 10.52 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,34/28,36 UAH/USD, ведомая покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров. Все как и на предыдущих торгах.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 октября спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 25 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 октября спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 25 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.
Дата: 25 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.49
Мелкий опт «неформал»
$ 28,20/28,24 UAH/USD EUR 32,25-30/32,50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
«Идя навстречу пожеланиями трудящихся валютного рынка», регулятор не пожалел резервов, реализовав в дебюте сессии до $20,0 млн. с платформы Matching по 28,32 UAH/USD, немного погасив дефицит предложения СКВ.
К 11.14 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,33/28,34 UAH/USD, сузив спред, в сопровождения преобладания покупок СКВ. Потенциальные продавцы доллара продолжают воздерживаться от выхода на рынок.
Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , слегка замедлившееся вмешательством НБУ, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
ЛАД написав:Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне. Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.
Я так смотрю у Вас дефицит общения? По любому поводу есть что сказать и чему окружающих поучить. Откуда такой избыток времени? Может поможете ВВП подымать вместо бесплатных советов? ........
1. Есть что сказать не по любому поводу. Но по достаточно многим, благодаря тому, что относительно много знаю. Хотя и далеко не всё, поэтому не стесняюсь спрашивать. К сожалению, не всегда получаю адекватные ответы. 2. Учить можно только того, кто хочет учиться. Поэтому здесь я никого и ничему учить не пытаюсь. Если кто-то из моих постов узнает что-то новое, буду рад. Так же, как я благодарен тем, из чьих постов узнаю что-то новое я. 3. Избыток времени благодаря тому, что я настоящий (практически не работающий) пенсионер. Хотя Вы ошибаетесь, если полагаете, что я трачу на форум так уж много времени. 4. А можно я, с Вашего позволения, не буду "ВВП подымать" в 68 лет? А советы не хотите, не читайте. Тем более что, как Вы правильно заметили, они бесплатные. 5. Если Вы считаете, что моих постов ("советов") слишком много и они Вам не нужны, поставьте меня в игнор. Если они Вам не нравятся - тоже. Если Вы нс ними не согласны, с интересом почитаю Ваши возражения. Это будет полезнее. Честно говоря, не думал отвечать, но Вам поставили 5 "+". Правда, 3 из них вполне ожидаемые. Расстроил только "+" от Зорьки, но, возможно, это за вторую часть Вашего поста. Но если даже за первую ..., что ж, я не Мона Лиза, чтобы всем нравиться (тем более, что ей тоже вроде не все восторгаются ). Надеюсь, дал почти исчерпывающий ответ на Ваши вопросы и пожелания.
P.s. Особенно понравились "+" от Yuri_T и Василя.
Столько самовлюбленности в 68 лет? Боже, неужели меня это тоже ждет??? Но да - таки игнор лучший выход. Хорошего Вам настроения и побольше полезных занятий