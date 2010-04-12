Итоги моего опроса в фесбуке)
Подведем итоги опроса о величине учетной ставки которое сегодня будет обсуждаться на заседании Правления НБУ.
17% - 6 голосов
17,5% - 3 голоса
18% - 41 голос
18,5% - 50 голосов
19% - 14 голосов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:13
Итоги моего опроса в фесбуке)
Подведем итоги опроса о величине учетной ставки которое сегодня будет обсуждаться на заседании Правления НБУ.
17% - 6 голосов
17,5% - 3 голоса
18% - 41 голос
18,5% - 50 голосов
19% - 14 голосов
Живите своим умом!
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:14
Держите!
Это писал еще весной:
Валютный рынок в мире
Это позже:
Валютный рынок в мире
Похоже сейчас происходит реализация красного сценария.
Покупать ли Евро за гривню - вопрос сложный. Нужно понимать объемы и горизонты планирования.
Так что " думайте сами, решайте сами" (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:23
Привет из Днепра-7
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 12,41 коп., составив 28,3335 UAH/USD.
По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,33/28,34 UAH/USD.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,24/28,28 UAH/USD, евро – 32,37/32,45-50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня при некотором преобладании «приноса» на фоне текущих действующих цен: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,35/32,48 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.
Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились к отметкам: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,30/32,48 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
US
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:23
ну нормальная такая читательская аудитория у тебя И даже 9 энтузиастов есть
А ссылочка то где? Я б тоже проголосовал
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:24
віддаю голос за 19%
до речі в якій годині буде відомо рішення про нову ОС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:26
greenozon
Обычно в 14:00 проходит брифинг в прямом эфире
lrs7719
Есть группа
Голосовалку я уже закрыл.
Живите своим умом!
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:40
Считаю что накинут 0,5п.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:41
А! понял. Ну ок.
Думку не меняю - строго вверх (сегодня до 18.5%) - хоть и мелкими шажками. В принципе уже видно, что доходность ОВДП будет отрываться от учётной ставки и ориентироваться на рынок. А рынок ждёт 20%.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:47
Re: Валютный рынок в контексте
19.5% деньги нужны
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:47
20% ждали вчера
после НГ 22%
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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