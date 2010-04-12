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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6617661866196620>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:13

Итоги моего опроса в фесбуке)

Подведем итоги опроса о величине учетной ставки которое сегодня будет обсуждаться на заседании Правления НБУ.

17% - 6 голосов
17,5% - 3 голоса
18% - 41 голос
18,5% - 50 голосов
19% - 14 голосов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:14

  striped написав:Раз доллар рвется ввысь, а гривну держать при этой ситуации вообще не хочется, есть идея купить чуть евро на свободную гривну. Или ожидается его дальнейшее снижение? Давно никто про текущие сопротивления для евро не писал. Или это я между пенсий не заметил - киньте в меня цитату тогда, пожалуйста.

Держите!
Это писал еще весной:
Валютный рынок в мире
Это позже:
Валютный рынок в мире
Похоже сейчас происходит реализация красного сценария.
Покупать ли Евро за гривню - вопрос сложный. Нужно понимать объемы и горизонты планирования.
Так что " думайте сами, решайте сами" (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:23

Привет из Днепра-7

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 12,41 коп., составив 28,3335 UAH/USD.

По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,33/28,34 UAH/USD.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,24/28,28 UAH/USD, евро – 32,37/32,45-50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня при некотором преобладании «приноса» на фоне текущих действующих цен: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,35/32,48 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.

Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились к отметкам: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,30/32,48 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:23

  zzzzzz написав:Итоги моего опроса в фесбуке)

Подведем итоги опроса о величине учетной ставки которое сегодня будет обсуждаться на заседании Правления НБУ.

17% - 6 голосов
17,5% - 3 голоса
18% - 41 голос
18,5% - 50 голосов
19% - 14 голосов


ну нормальная такая читательская аудитория у тебя :D И даже 9 энтузиастов есть :lol:
А ссылочка то где? Я б тоже проголосовал
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:24

  zzzzzz написав:Итоги моего опроса в фесбуке)

Подведем итоги опроса о величине учетной ставки которое сегодня будет обсуждаться на заседании Правления НБУ.

17% - 6 голосов
17,5% - 3 голоса
18% - 41 голос
18,5% - 50 голосов
19% - 14 голосов


віддаю голос за 19%

до речі в якій годині буде відомо рішення про нову ОС
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:26

greenozon
Обычно в 14:00 проходит брифинг в прямом эфире

lrs7719

Есть группа
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Голосовалку я уже закрыл.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:40

Считаю что накинут 0,5п.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:41

  zzzzzz написав: Есть группа
https://www.facebook.com/groups/UkrFinMarkets/


А! понял. Ну ок.
Думку не меняю - строго вверх (сегодня до 18.5%) - хоть и мелкими шажками. В принципе уже видно, что доходность ОВДП будет отрываться от учётной ставки и ориентироваться на рынок. А рынок ждёт 20%.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:47

Re: Валютный рынок в контексте

19.5% деньги нужны
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:47

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав: Есть группа
https://www.facebook.com/groups/UkrFinMarkets/


А! понял. Ну ок.
Думку не меняю - строго вверх (сегодня до 18.5%) - хоть и мелкими шажками. В принципе уже видно, что доходность ОВДП будет отрываться от учётной ставки и ориентироваться на рынок. А рынок ждёт 20%.


20% ждали вчера :mrgreen:

после НГ 22%
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prodigy
 
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