Додано: Чет 25 жов, 2018 12:03

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 09.57 Киева «несмело» выросли, обосновавшись на уровне 28,26/28,30 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось расширение гривневого ресурса.



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагаю, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке .



Около 10.30 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,32/28,34 UAH/USD. «На рынке доллар покупают все: и «варяги» и резиденты…пора бы появиться регулятору», - заметил наш консультант.



По состоянию на 10.52 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,34/28,36 UAH/USD, ведомая покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров. Все, как и на предыдущих торгах.



«Идя навстречу пожеланиями трудящихся валютного рынка», регулятор не пожалел резервов, реализовав в дебюте сессии до $20,0 млн. с платформы Matching по 28,32 UAH/USD, немного погасив дефицит предложения СКВ.



К 11.14 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,33/28,34 UAH/USD, сузив спред, в сопровождения преобладания покупок СКВ. Потенциальные продавцы доллара продолжают воздерживаться от выхода на рынок.



Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , слегка замедлившееся вмешательством НБУ, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Как и предполагалось, касание безналичным долларом дополуденного максимума открыло шлюз продажам СКВ, которые затормозили рост «американца» на отметке 28,33/28,34 UAH/USD и выровняли рынок в баланс спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.48 Киева.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

повысился на 12,41 коп., составив 28,3335 UAH/USD.



По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,33/28,34 UAH/USD.



Около 12.35 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,33/28,34 UAH/USD.



К 13.01 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,33/28,34 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 октября с уровней: доллар – 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 24 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 24 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1395, повысившись до $1,1416 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись к отметке $1,1416 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 октября спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.я среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 25 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 октября спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 25 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,24/28,28 UAH/USD, евро – 32,37/32,45-50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня при некотором преобладании «приноса» на фоне текущих действующих цен: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,35/32,48 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились к отметкам: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,30/32,48 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,26/28,32 UAH/USD, евро – 32,46/32,52 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB, Киев опт 28,20/28,24 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,20/28,24 UAH/USD, евро (опт) 32,25-30/32,50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-30/32,50 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,30 UAH/USD, евро – 32,00/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,14/28,18 UAH/USD, розница – 28,12/28,22 UAH/USD; Запорожье – 28,25/28,30 UAH/USD; евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,425/0,430 RUB/USD.



На «зеленой» сессии украинского валютного межбанка 25 октября повторился сценарий предыдущих двух сессий. На фоне выросших уровней цен в паре доллар-гривня.



«Формальным» поводом для подорожания безналичного «американца» - расширение гривневой ликвидности порционными «заливками» нацвалюты Казначейством, продолжающим компенсацию НДС. При этом поведение экспортеров, «придерживающих» валюту до касания ее курсами локального максимума, стало более агрессивным.

Не исключено, это стало следствием непреодолимого желания этого сектора бизнеса заработать на курсе, пока есть возможность. Меж тем, судя по муссированием слухов о скором очередном повышении регулятором своей учетной ставки, валютные спекуляции станут менее прибыльными, а выросшая доходность нацбанковских депозитных сертификатов обеспечит миграцию игроков с валютного рынка в этом направлении.



Кроме того, «технически» гривня станет дороже, переманив игроков с валютного межбанка на территорию этих инструментов.



Остается добавить, что все участники валютного рынка осознают временность этого динамичного подорожания «зеленого» безнала, которое должно сойти на нет с терминацией компенсации НДС Казначейством. При этом мы не исключаем, что регулятор может действительно ускорить наступление стабилизации или даже отката на рынке безналичной пары доллар-гривня ужесточением монетарной политики, приподняв свою учетную ставку.



Кстати, в контексте ожидающегося в дебюте ноября очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, существует вероятность роста доходности ОВГЗ, что в свою очередь, станет препятствовать выходу «варягов» из наших облигаций, одновременно сохранив обострение сезонного спроса на СКВ нерезидентами, способного ненадолго формировать «бычий» тренд на торгах валютного межбанка.

Впрочем, у наших игроков еще есть время. Как для дрейфа с валютного рынка на площадки гривневых инструментов, так и для фиксации полученной в результате «зеленого» ралли последних трех сессий прибыли.



Если детонатором роста курса «американца» на межбанке стали компенсации НДС, то почему бы ужесточением монетарных показателей НБУ не инициировать ситуативный откат СКВ?...



US