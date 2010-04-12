Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі 2014 1566728__+111797____+7.7% 2015 1979458__+412730____+26.3% 2016 2383182__+403724____+20.4% 2017 2982920__+599738____+25.2% Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637 То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..
И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией? Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015 или (?) Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям?
показан рост в гривне (которая девальвировала в 3,5 раза), в долларах падение естественно
Это понятно, но это и является чистой и незамутненной демагогией. Т.е. можно, к примеру, провести двухкратную девальвацию и бодро рапортовать о 2-кратном росте ВВП? Класс! Человека можно ставить на Министерство правды - правда это ложь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T