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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6619662066216622>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

18.5 разумеется будет ставка.

It’s a no brainer.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:00

  zzzzzz написав:Брифинг правления НБУ , начало 14:00




а также выступление главы ЕЦБ Драги

https://www.youtube.com/watch?v=I57EGZriMlE
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:03

Без изменений.

Ставка осталась 18%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:09

  sonic_ua написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:також буває в дууууже рідкісних випадках, та цифра ще з двома нулями з-заді....- за день .....

У нас поряд лавка, що каву продає (один продавець-бариста) має 4000 виручки за день мінімум.


Хотел спросить: "у нас" - это какой город и какая страна

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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:11

НБУ повысил прогноз инфляции на конец года с 8,9% до 10,1% :| :|
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:16

  zzzzzz написав:НБУ повысил прогноз инфляции на конец года с 8,9% до 10,1% :| :|


прогнозы осторожно-оптимистические от "папы"

не согласен с высказыванием, что эмиграция уже не так существенно будет влиять на темпы роста зарплат в 2019-20(что уже все уехали и новых гастебайтеров от Украины не будет?)
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:18

Прогноз ВВП на этот год 3,4%
на 2019 - 2,5%
2020 - 2,9%
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:20

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:НБУ повысил прогноз инфляции на конец года с 8,9% до 10,1% :| :|


прогнозы осторожно-оптимистические от "папы"

не согласен с высказыванием, что эмиграция уже не так существенно будет влиять на темпы роста зарплат в 2019-20(что уже все уехали и новых гастебайтеров от Украины не будет?)

Безвиз уже 16 месяцев действует
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:34

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі
2014 1566728__+111797____+7.7%
2015 1979458__+412730____+26.3%
2016 2383182__+403724____+20.4%
2017 2982920__+599738____+25.2%
Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 :D
то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637
То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..

И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией?
Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015 :!: :lol: или :mrgreen: (?)
Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям?


показан рост в гривне (которая девальвировала в 3,5 раза), в долларах падение естественно :mrgreen:

Это понятно, но это и является чистой и незамутненной демагогией.
Т.е. можно, к примеру, провести двухкратную девальвацию и бодро рапортовать о 2-кратном росте ВВП? Класс!
Человека можно ставить на Министерство правды - правда это ложь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:36

  zzzzzz написав:Без изменений.

Ставка осталась 18%

Я першим дав прогноз після Вашого повідомлення і виходить,що вгадав. :wink:
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