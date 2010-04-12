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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:40
Міжбанк відреагував на збереження ставки подальшим зростанням курса.
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tea
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Додано: Чет 25 жов, 2018 13:43
Хоп-хей ла-ла-лей , доллар 30 гривасей ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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