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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6619662066216622

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:40

Міжбанк відреагував на збереження ставки подальшим зростанням курса.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:43

Хоп-хей ла-ла-лей , доллар 30 гривасей ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 6619662066216622
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