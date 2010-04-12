Faceless написав:У нас поряд лавка, що каву продає (один продавець-бариста) має 4000 виручки за день мінімум.
Хотел спросить: "у нас" - это какой город и какая страна
Київ
То есть вы хотите сказать что в Киеве з/п бариста минимум 3200 долларов в месяц? Даже в какой-то элитной "лавке" в это не верится, чтобы баристо получал на уровне senior developer в Киеве. Простите, но это нонсенс
sonic_ua написав:То есть вы хотите сказать что в Киеве з/п бариста минимум 3200 долларов в месяц? Даже в какой-то элитной "лавке" в это не верится, чтобы баристо получал на уровне senior developer в Киеве. Простите, но это нонсенс
Если вы всю выручку точки считаете ЗП продавца, то поздравляю - вы знатный бизнесмен
sonic_ua написав:То есть вы хотите сказать что в Киеве з/п бариста минимум 3200 долларов в месяц? Даже в какой-то элитной "лавке" в это не верится, чтобы баристо получал на уровне senior developer в Киеве. Простите, но это нонсенс
Если вы всю выручку точки считаете ЗП продавца, то поздравляю - вы знатный бизнесмен
Приятно осознавать, что друзья всегда придут тебе на выручку. Причём, чем больше выручка - тем больше придёт.
sonic_ua написав:То есть вы хотите сказать что в Киеве з/п бариста минимум 3200 долларов в месяц? Даже в какой-то элитной "лавке" в это не верится, чтобы баристо получал на уровне senior developer в Киеве. Простите, но это нонсенс
Если вы всю выручку точки считаете ЗП продавца, то поздравляю - вы знатный бизнесмен
Я не внимательно прочитал, не заметил что речь идет о выручке - моя ошибка. И я нигде не говорил, что я бизнесмен, к чему ваши поздравления, простая невнимательность.
Libo написав:Кризиса пока нет и не видно на горизонте ... Только выкарабкались из последнего. В это время сидеть в деньгах, все равно что за игровым столом в казино держать деньги в кармане и смотреть как срывают джекпот и выигрывают другие. С момента последнего кризиса акции выросли в десятки раз и продолжают стремительно расти дальше. Есть возможность выйти в кеш даже в начале шухера с огромными плюсами. Инвестор - это рискун с чуйкой как у собаки. Надо развивать в себе эти способности. Иначе не видать в постеле красивых девушек и шампанского по утрам.
Libo все еще не видно даже на горизонте?
Абсолютно. Даже мне видится совсем наоборот. Совсем недавно проехал с самого юга до севера Америки. Точнее до некогда самого депрессивного Детройта. Поразило насколько действительность резко отличается от картины, которую создают в вашем сознании СМИ, а вы без устали трещите об этой фальшивой картинке. На дверях всех контор, ресторанов, кафе, на всех рекламных постерах Hiring, Hire, Job Opporunities, Apply ... Заманивают самыми привлекательными предложениями. Студенты меньше, чем на $12-$14 в час не идут. Ищут такую работу, где кроме з/п им частично оплачивают обучение. В недавно тотально безработных районах придетройтия ищут работяг на обучение на рабочие профессии. Крупные промышленные компании пару месяцев обучают и платят по $14 в час, а потом отправляют на работу и обещают по $20-$50. Кругом движуха и нехватка рабочей силы. Запомните, кризис в Америке это только тогда, когда нет работы. Внимательно следите за рынком рабочей силы. Все остальные показатели производные и второстепенные.
zzzzzz написав:НБУ повысил прогноз инфляции на конец года с 8,9% до 10,1%
Всем добрый день,не торопитесь с выводами,отдайте это настоящим "профи"с мощными вентиляторами,сейчас обсосут что да как подать,подготовят методички и темники,а уже потом массово разгонят зраду со всех ников и сайтов,для убедительности могут ещё повозмущатся:неужели есть такие,которые плюсуют несогласных с пропагандой из-за поребрика? Как по мне,то НБУ выжимает максимум из того,что можно сделать сейчас,всё адекватно и прогнозируемо,спасибо ему за это.Пусть доходы не растут капитально,зато они не обесцениваются на глазах,не всё так плохо,как монотонно и ежедневно нагнетают троли,просто нет прорыва,зато есть плавный возврат на уровень довоенных пиков.Квартиры в цене стабилизировались и даже наметился маленький отскок,сестра жены пошла работать на обшивку авто,есть стабильный спрос на услуги даже осенью,на каждой булочной пестрят объявы:требуется,требуется,требуется,авто на дорогах не становится меньше,не смотря на рекордные цены на топливо и автогаз... По курсу,повторяем прошлые года,думаю движ в район 28.50 и выше может быть только во второй половине декабря,это конечно "много выше" прошлого года,но даже гривневый депо перекрывает этот "мега" рост за один присест. п.с.А ставку зачем было повышать? Всё правильно сделали и уточнили,что если что-то пойдёт не так,то молниеносно отреагируют и за монетарную стабильность переживать не стоит
zzzzzz написав:НБУ повысил прогноз инфляции на конец года с 8,9% до 10,1%
Всем добрый день,не торопитесь с выводами,отдайте это настоящим "профи"с мощными вентиляторами,сейчас обсосут что да как подать,подготовят методички и темники,а уже потом массово разгонят зраду со всех ников и сайтов,для убедительности могут ещё повозмущатся:неужели есть такие,которые плюсуют несогласных с пропагандой из-за поребрика? Как по мне,то НБУ выжимает максимум из того,что можно сделать сейчас,всё адекватно и прогнозируемо,спасибо ему за это.Пусть доходы не растут капитально,зато они не обесцениваются на глазах,не всё так плохо,как монотонно и ежедневно нагнетают троли,просто нет прорыва,зато есть плавный возврат на уровень довоенных пиков.Квартиры в цене стабилизировались и даже наметился маленький отскок,сестра жены пошла работать на обшивку авто,есть стабильный спрос на услуги даже осенью,на каждой булочной пестрят объявы:требуется,требуется,требуется,авто на дорогах не становится меньше,не смотря на рекордные цены на топливо и автогаз... По курсу,повторяем прошлые года,думаю движ в район 28.50 и выше может быть только во второй половине декабря,это конечно "много выше" прошлого года,но даже гривневый депо перекрывает этот "мега" рост за один присест. п.с.А ставку зачем было повышать? Всё правильно сделали и уточнили,что если что-то пойдёт не так,то молниеносно отреагируют и за монетарную стабильность переживать не стоит
чепуха, впрочем как всегда
Очень убедительно и аргументированно,вы не даром тут провели столько долгих лет
sonic_ua написав:То есть вы хотите сказать что в Киеве з/п бариста минимум 3200 долларов в месяц? Даже в какой-то элитной "лавке" в это не верится, чтобы баристо получал на уровне senior developer в Киеве. Простите, но это нонсенс
Если вы всю выручку точки считаете ЗП продавца, то поздравляю - вы знатный бизнесмен
Я не внимательно прочитал, не заметил что речь идет о выручке - моя ошибка. И я нигде не говорил, что я бизнесмен, к чему ваши поздравления, простая невнимательность.
Та то просто Фейслес написав, що в нього під будинком в Києві, бариста має виручку МІНІМУМ 4тис.грн/день, а Я пишу, що у Львові, в моєму магазині промтоварів, де Я "сам собі режисер" - виручка в 4тис.грн рахується, як досить таки ВДАЛИЙ ДЕНЬ!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4