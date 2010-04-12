somilitark написав:

zzzzzz написав: НБУ повысил прогноз инфляции на конец года с 8,9% до 10,1% НБУ повысил прогноз инфляции на конец года с 8,9% до 10,1%

Всем добрый день,не торопитесь с выводами,отдайте это настоящим "профи"с мощными вентиляторами,сейчас обсосут что да как подать,подготовят методички и темники,а уже потом массово разгонят зраду со всех ников и сайтов,для убедительности могут ещё повозмущатся:неужели есть такие,которые плюсуют несогласных с пропагандой из-за поребрика?Как по мне,то НБУ выжимает максимум из того,что можно сделать сейчас,всё адекватно и прогнозируемо,спасибо ему за это.Пусть доходы не растут капитально,зато они не обесцениваются на глазах,не всё так плохо,как монотонно и ежедневно нагнетают троли,просто нет прорыва,зато есть плавный возврат на уровень довоенных пиков.Квартиры в цене стабилизировались и даже наметился маленький отскок,сестра жены пошла работать на обшивку авто,есть стабильный спрос на услуги даже осенью,на каждой булочной пестрят объявы:требуется,требуется,требуется,авто на дорогах не становится меньше,не смотря на рекордные цены на топливо и автогаз...По курсу,повторяем прошлые года,думаю движ в район 28.50 и выше может быть только во второй половине декабря,это конечно "много выше" прошлого года,но даже гривневый депо перекрывает этот "мега" рост за один присест.п.с.А ставку зачем было повышать? Всё правильно сделали и уточнили,что если что-то пойдёт не так,то молниеносно отреагируют и за монетарную стабильность переживать не стоит