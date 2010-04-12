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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6620662166226623

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:51

somilitark

людина с экономическим образованием -а суждения как в детском саду (ветер дует потому что деревья качаются)

машины на дорогах-значит все нормально, много вакансий (на зп 4000-6000грн)-но нет работников
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:52

  Долярчик написав:...а Я пишу, що у Львові, в моєму магазині промтоварів...

каков поп таков и приход (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:00

  prodigy написав:somilitark

людина с экономическим образованием

Зубожиння? Когда стоишь в пробке даже в таком городишке как Житомир и нельзя найти парковку даже в рабочее время?
Работу за 4000 даже в микрогородках не предлагают,5 000 это на руки,на меньшее можно искать годами,пока ещё не придётся накидывать штуку-две.
Поинтересуйтесь недвигой,узнаете много интересного,дешёвые варианты с удобряемым ремонтом выхватывают на лету,это тоже наверное от газа по 8.55 и безнадёги с перспективами?)))
Экономика стабилизировалась,стакан наполовину наполнился,но для агитаторов\ольгинцев он всегда пуст,собаки лаят,караван понемногу,но вылез уже из ямы и не требует заупокойных речей,не к месту! :wink:
Это всё и отражается в курсе,по 28 всех устраивает,фундамента для обвала просто нет,курс сезонно дышит,но не всем дано увидеть и сделать правильные выводы для сохранения заработанного :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:01

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...а Я пишу, що у Львові, в моєму магазині промтоварів...

каков поп таков и приход (с)

... не той ти собі нік вибрав, не той!
- тобі більше підходить:
Юра-яд
Юра-жовчоплюв
форумчаноненависник
.. і т. п.
:mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:01

Очень интересно...

Согласно предварительному предложению (IPT), обнародованному агентством Bloomberg, к размещению предлагаются ценнее бумаги со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и со сроком обращения до 1 ноября 2028 года.

Объемы выпусков не уточняются. Предполагается, что ставка купона по пятилетним бумагам составит около 9,25% годовых, десятилетним – 10% годовых.

В то же время, по данным источника, размещение ценных бумаг еще не завершено. Окончательные параметры выпусков, в том числе доходность, будут определены к концу дня.


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3093366
https://biz.censor.net.ua/news/3093366/ ... a_dnya_smi
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 25 жов, 2018 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,37 коп., на торгах четверга упал на 12,33 коп., оказавшись на уровне 28,3356 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,41 коп., составил 28,3335 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 октября с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 09.56 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке несмело выросла до 28,26/28,30 на фоне первых покупок СКВ, который к 10.30 обрели агрессивность, подняв курс «американца» до 28,32/28,34 UAH/USD. Спустя 22 минуты доллар вырос 28,34/28,36 UAH/USD.

Рост активности покупателей, сопровождаемый динамичным подорожанием доллара, встревожил регулятор, вскоре появившийся на межбанке с долларовой интервенцией с платформы Matching, не пожалев для этого проекта $20,0 млн. по цене 28,32 UAH/USD.
Интервенция с одной стороны сбила темп «зеленого» ралли, вернув курс «американца» около 11.15 на отметку 28,33/28,34 UAH/USD, с другой, убедившись, что в обозримые часы продолжения роста СКВ не будет, на рынок вышли экспортеры со своими продажами доллара. Это сбалансировало спрос и предложение доллара, обеспечив курсовую стабильность пары доллар-гривня на межбанке до 14.00.
С этого часа активность продавцов валюты пошла на убыль, оставив рынок «на попечении» покупателей. Последние своими низколотовыми покупками дали старт порционному повышению котировок доллара, которое, напомним, стало характерным в последние сессии межбанка в предфинишную часть рынка.

Поэтапный рост долларовых цен после обеда поднял котировки СКВ к
28,35/28,37 UAH/USD в сопровождении очень низкой ликвидности сделок на опустевшем рынке.

Сессия валютного межбанка в четверг завершилась в районе этой отметки.

Большинство сделок на межбанке 25 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3356 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,96% с 28,0672 UAH/USD до 28,3356 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 25 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.1 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 25 октября, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, продолжает компенсацию НДС небольшими порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.

Во-вторых, на торгах четверга активизировались валютные спекулянты, придерживая СКВ до касания курсом «американца» локального максимума и лишь после этого появляясь на рынке с продажами «обязательной» части экспортной выручки.

В-третьих, ожидания сохранения «бычьего» тренда доллара на межбанке заставляли игроков не торопиться с продажами СКВ 25 октября. Основанием для этого стала незавершенность Казначейством компенсации НДС.

В-четвертых, рост курса доллара на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

В-пятых, 25 НБУ, вопреки ожиданиям, не повысил свою учетную ставку, не ужесточив монетарную политику, что также способствовало росту курса доллара.

В-шестых, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 октября повысились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться.

Во-вторых, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.

В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, что также увеличивает ликвидность сделок.

В-четвертых, в сессии $25-го принял участие НБУ, продав $20,0 млн. дефицитного доллара.



Дата: 25 октября 2018 г. 16.17
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,22/28,26 UAH/USD (с утра 28,20/28,24 UAH/USD, к полудню 28,24/28,28 UAH/USD)
€ 32,35/32,45 UAH/EUR (с утра 32,25-30/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,37/32,45-50 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,24/28,28 UAH/USD, евро – 32,37/32,45-50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».

После обеда на столичном наличном рынке Случилась симметричная коррекция обеих позиция наличного доллара, которую мы считаем первым признаком возможной терминации стартовавшего с 23 октября «зеленого» ралли на межбанке.

Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов.
Как и накануне, итоговый баланс не принес бонусов – итоговая ликвидность, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.


Дата: 25 октября 2018 г. на 16.07

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,28/28,32 UAH/USD (с утра - 28,26/28,32 UAH/USD, к полудню - 28,27/28,33 UAH/USD)
€ – 32,40/32,48 UAH/EUR (с утра – 32,46/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,54 UAH/EUR)
RUB 0,425/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:03

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:також буває в дууууже рідкісних випадках, та цифра ще з двома нулями з-заді....- за день .....

У нас поряд лавка, що каву продає (один продавець-бариста) має 4000 виручки за день мінімум.

Это в Киеве?

Это в стране сказачников подсчета чужих денег.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:05

  Libo написав:
  user412 написав:Libo все еще не видно даже на горизонте?

Абсолютно.
Даже мне видится совсем наоборот.
Совсем недавно проехал с самого юга до севера Америки. Точнее до некогда самого депрессивного Детройта.
Поразило насколько действительность резко отличается от картины, которую создают в вашем сознании СМИ, а вы без устали трещите об этой фальшивой картинке.
На дверях всех контор, ресторанов, кафе, на всех рекламных постерах Hiring, Hire, Job Opporunities, Apply ...
Заманивают самыми привлекательными предложениями. Студенты меньше, чем на $12-$14 в час не идут. Ищут такую работу, где кроме з/п им частично оплачивают обучение. В недавно тотально безработных районах придетройтия ищут работяг на обучение на рабочие профессии. Крупные промышленные компании пару месяцев обучают и платят по $14 в час, а потом отправляют на работу и обещают по $20-$50.
Кругом движуха и нехватка рабочей силы.
Запомните, кризис в Америке это только тогда, когда нет работы.
Внимательно следите за рынком рабочей силы.
Все остальные показатели производные и второстепенные.
8) 8) 8)

В 2008 сначала обвалились биржевые индексы и только потом выросла безработица. Перед кризисом безработица была низка, как никогда.

График безработицы в США
Зображення
Зображення
Кризис близко! (январь 2018)
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:10

  somilitark написав:
  prodigy написав:somilitark

людина с экономическим образованием

Зубожиння? Когда стоишь в пробке даже в таком городишке как Житомир и нельзя найти парковку даже в рабочее время?
Работу за 4000 даже в микрогородках не предлагают,5 000 это на руки,на меньшее можно искать годами,пока ещё не придётся накидывать штуку-две.
Поинтересуйтесь недвигой,узнаете много интересного,дешёвые варианты с удобряемым ремонтом выхватывают на лету,это тоже наверное от газа по 8.55 и безнадёги с перспективами?)))
Экономика стабилизировалась,стакан наполовину наполнился,но для агитаторов\ольгинцев он всегда пуст,собаки лаят,караван понемногу,но вылез уже из ямы и не требует заупокойных речей,не к месту! :wink:
Это всё и отражается в курсе,по 28 всех устраивает,фундамента для обвала просто нет,курс сезонно дышит,но не всем дано увидеть и сделать правильные выводы для сохранения заработанного :wink:


у нас 10к в месяц -и то не интересно, а 5к могут в морду дать

про ольгинцев это старая песня...житомирского дегенерата
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:19

  prodigy написав:...может надо быть немного толерантней к друг другу и не вешать ярлыки...21век как никак...

  prodigy написав:про ольгинцев это старая песня...житомирского дегенерата


:mrgreen:
П - последовательный
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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