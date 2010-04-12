Додано: Чет 25 жов, 2018 15:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,37 коп., на торгах четверга упал на 12,33 коп., оказавшись на уровне 28,3356 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,41 коп., составил 28,3335 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 октября с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 09.56 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке несмело выросла до 28,26/28,30 на фоне первых покупок СКВ, который к 10.30 обрели агрессивность, подняв курс «американца» до 28,32/28,34 UAH/USD. Спустя 22 минуты доллар вырос 28,34/28,36 UAH/USD.



Рост активности покупателей, сопровождаемый динамичным подорожанием доллара, встревожил регулятор, вскоре появившийся на межбанке с долларовой интервенцией с платформы Matching, не пожалев для этого проекта $20,0 млн. по цене 28,32 UAH/USD.

Интервенция с одной стороны сбила темп «зеленого» ралли, вернув курс «американца» около 11.15 на отметку 28,33/28,34 UAH/USD, с другой, убедившись, что в обозримые часы продолжения роста СКВ не будет, на рынок вышли экспортеры со своими продажами доллара. Это сбалансировало спрос и предложение доллара, обеспечив курсовую стабильность пары доллар-гривня на межбанке до 14.00.

С этого часа активность продавцов валюты пошла на убыль, оставив рынок «на попечении» покупателей. Последние своими низколотовыми покупками дали старт порционному повышению котировок доллара, которое, напомним, стало характерным в последние сессии межбанка в предфинишную часть рынка.



Поэтапный рост долларовых цен после обеда поднял котировки СКВ к

28,35/28,37 UAH/USD в сопровождении очень низкой ликвидности сделок на опустевшем рынке.



Сессия валютного межбанка в четверг завершилась в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке 25 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3356 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,96% с 28,0672 UAH/USD до 28,3356 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.1 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 октября, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, продолжает компенсацию НДС небольшими порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, на торгах четверга активизировались валютные спекулянты, придерживая СКВ до касания курсом «американца» локального максимума и лишь после этого появляясь на рынке с продажами «обязательной» части экспортной выручки.



В-третьих, ожидания сохранения «бычьего» тренда доллара на межбанке заставляли игроков не торопиться с продажами СКВ 25 октября. Основанием для этого стала незавершенность Казначейством компенсации НДС.



В-четвертых, рост курса доллара на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



В-пятых, 25 НБУ, вопреки ожиданиям, не повысил свою учетную ставку, не ужесточив монетарную политику, что также способствовало росту курса доллара.



В-шестых, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться.



Во-вторых, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.



В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, что также увеличивает ликвидность сделок.



В-четвертых, в сессии $25-го принял участие НБУ, продав $20,0 млн. дефицитного доллара.







Дата: 25 октября 2018 г. 16.17

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,22/28,26 UAH/USD (с утра 28,20/28,24 UAH/USD, к полудню 28,24/28,28 UAH/USD)

€ 32,35/32,45 UAH/EUR (с утра 32,25-30/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,37/32,45-50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,24/28,28 UAH/USD, евро – 32,37/32,45-50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».



После обеда на столичном наличном рынке Случилась симметричная коррекция обеих позиция наличного доллара, которую мы считаем первым признаком возможной терминации стартовавшего с 23 октября «зеленого» ралли на межбанке.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов.

Как и накануне, итоговый баланс не принес бонусов – итоговая ликвидность, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.





Дата: 25 октября 2018 г. на 16.07



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,28/28,32 UAH/USD (с утра - 28,26/28,32 UAH/USD, к полудню - 28,27/28,33 UAH/USD)

€ – 32,40/32,48 UAH/EUR (с утра – 32,46/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,54 UAH/EUR)

RUB 0,425/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)



US

