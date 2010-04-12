Додано: Чет 25 жов, 2018 15:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,37 коп., на торгах четверга упал на 12,33 коп., оказавшись на уровне 28,3356 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,41 коп., составил 28,3335 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 октября с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 09.56 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке несмело выросла до 28,26/28,30 на фоне первых покупок СКВ, который к 10.30 обрели агрессивность, подняв курс «американца» до 28,32/28,34 UAH/USD. Спустя 22 минуты доллар вырос 28,34/28,36 UAH/USD.



Рост активности покупателей, сопровождаемый динамичным подорожанием доллара, встревожил регулятор, вскоре появившийся на межбанке с долларовой интервенцией с платформы Matching, не пожалев для этого проекта $20,0 млн. по цене 28,32 UAH/USD.

Интервенция с одной стороны сбила темп «зеленого» ралли, вернув курс «американца» около 11.15 на отметку 28,33/28,34 UAH/USD, с другой, убедившись, что в обозримые часы продолжения роста СКВ не будет, на рынок вышли экспортеры со своими продажами доллара. Это сбалансировало спрос и предложение доллара, обеспечив курсовую стабильность пары доллар-гривня на межбанке до 14.00.

С этого часа активность продавцов валюты пошла на убыль, оставив рынок «на попечении» покупателей. Последние своими низколотовыми покупками дали старт порционному повышению котировок доллара, которое, напомним, стало характерным в последние сессии межбанка в предфинишную часть рынка.



Поэтапный рост долларовых цен после обеда поднял котировки СКВ к

28,35/28,37 UAH/USD в сопровождении очень низкой ликвидности сделок на опустевшем рынке.



Сессия валютного межбанка в четверг завершилась в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке 25 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3356 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,96% с 28,0672 UAH/USD до 28,3356 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.1 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 октября, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, продолжает компенсацию НДС небольшими порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, на торгах четверга активизировались валютные спекулянты, придерживая СКВ до касания курсом «американца» локального максимума и лишь после этого появляясь на рынке с продажами «обязательной» части экспортной выручки.



В-третьих, ожидания сохранения «бычьего» тренда доллара на межбанке заставляли игроков не торопиться с продажами СКВ 25 октября. Основанием для этого стала незавершенность Казначейством компенсации НДС.



В-четвертых, рост курса доллара на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



В-пятых, 25-го НБУ, вопреки ожиданиям, не повысил свою учетную ставку, не ужесточив монетарную политику, что также способствовало росту курса доллара.



В-шестых, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться.



Во-вторых, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.



В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, что также увеличивает ликвидность сделок.



В-четвертых, в сессии 25-го принял участие НБУ, продав $20,0 млн. дефицитного доллара.



Дата: 25 октября 2018 г. 16.37



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,23-25/28,30 UAH/USD (с утра – 28,22/28,28 UAH/USD, к полудню - 28,25/28,32 UAH/USD)

€ – 32,30/32,45-47 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,48 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия восходящего тренда курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены поднимать действующие цены. При этом, валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились к отметкам: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,30/32,48 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра немного понизили обе позиции наличной пары доллар-гривня, реагируя на перемены в настроениях клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», лишь незначительно понизила «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.





Дата: 25 октября 2018 г. 16.17

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,22/28,26 UAH/USD (с утра 28,20/28,24 UAH/USD, к полудню 28,24/28,28 UAH/USD)

€ 32,35/32,45 UAH/EUR (с утра 32,25-30/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,37/32,45-50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,24/28,28 UAH/USD, евро – 32,37/32,45-50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».



После обеда на столичном наличном рынке Случилась симметричная коррекция обеих позиция наличного доллара, которую мы считаем первым признаком возможной терминации стартовавшего с 23 октября «зеленого» ралли на межбанке.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов.

Как и накануне, итоговый баланс не принес бонусов – итоговая ликвидность, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.



Дата: 25 октября 2018 г. 16.43



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,25/28,30 UAH/USD (с утра - 28,35/28,30 UAH/USD, к полудню – 28,25/28,32 UAH/USD)

€ – 32,40/32,48 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,40 UAH/EUR, к полудню – 32,35/32,48 UAH/EUR)

RUB – 0,425/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,427 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания спроса на мелкооптовые ($5,0-10,0 тыс.) партии доллара.



В период до полудня на рынке города цены обеих позиций были подняты, отвечая на «бычий» тренд рынка безналичного доллара. Рост цен вызвал активизацию клиентского «приноса», которая сбалансировав рынок, даже обеспечила незначительный его «перекос» в сторону клиентских оферов.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня при некотором преобладании «приноса» на фоне текущих действующих цен: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,35/32,48 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья сохранилась относительная стабильность в паре доллар-гривня, сопровождаясь упадком торговой активности. Последнее, несмотря на итоговый баланс спроса и оферов, не дало оборотам вырасти. По итогам четверга запорожцы поставили «тройку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.





Дата: 25 октября 2018 г. на 16.07



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,28/28,32 UAH/USD (с утра - 28,26/28,32 UAH/USD, к полудню - 28,27/28,33 UAH/USD)

€ – 32,40/32,48 UAH/EUR (с утра – 32,46/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,54 UAH/EUR)

RUB 0,425/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)



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