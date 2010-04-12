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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6621662266236624

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Те, кто вложили 10 тыщ в 60-е годы, сейчас за этот пакет могут выручить под $700 тыщ ...

Для справки: за 10К в 60-м году можно было купить 4 новеньких Шевроле Импала, которая была тогда одной из самых роскошных машин.
С учетом покупательной способности рост не выглядит таким уж запредельным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:31

  Сибарит написав:
  Libo написав:Те, кто вложили 10 тыщ в 60-е годы, сейчас за этот пакет могут выручить под $700 тыщ ...

Для справки: за 10К в 60-м году можно было купить 4 новеньких Шевроле Импала, которая была тогда одной из самых роскошных машин.
С учетом покупательной способности рост не выглядит таким уж запредельным.


Ну конечно речь скорее об инфляции ...
Если сегодня на этот пакет можно купить 4 бентли, то по авто выходит тоже самое - 4 на 4.
Но номинально это выражается суммами 10 тыщ и 700 тыщ.
И вот прикинь, эти 10 тыщ все эти годы пролежали под матрасом ...
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:37

  Libo написав:Те, кто вложили 10 тыщ в 60-е годы, сейчас за этот пакет могут выручить под $700 тыщ ..

Скорее они сейчас или кормят червей, или активно собираются.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:53

  zzzzzz написав:Очень интересно...

Согласно предварительному предложению (IPT), обнародованному агентством Bloomberg, к размещению предлагаются ценнее бумаги со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и со сроком обращения до 1 ноября 2028 года.

Объемы выпусков не уточняются. Предполагается, что ставка купона по пятилетним бумагам составит около 9,25% годовых, десятилетним – 10% годовых.

В то же время, по данным источника, размещение ценных бумаг еще не завершено. Окончательные параметры выпусков, в том числе доходность, будут определены к концу дня.


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3093366
https://biz.censor.net.ua/news/3093366/ ... a_dnya_smi

Это запредельные ставки. Украина со стремительно вымирающим и стареющим населением не потянет эти долги.
Кретины которые покупают эти облигации будут скидывать их с дисконтом.

Перекредитовываясь под 10% годовых это за 10 лет 159% только набегает, не считая тела кредита.

Дефолт неизбежен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:02

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:И вот прикинь, эти 10 тыщ все эти годы пролежали под матрасом ...

Я прикинул, как эти 10К были вложены в акции Энрон :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:04

  Витаха написав:Скорее они сейчас или кормят червей, или активно собираются.


Большая часть людей делает инвестиции, думая о своих детях-внуках или по крайней мере, чтоб не быть им материальной обузой в старости ...
В этом плане я тоже приводил тут пример из американской прессы.
Умер в Техасе старый дед.
Наследники перебирали мотлох в его доме и нашли бочонок с серебрянными долларами. Кто постарше вспомнили, что дидусь не доверял бумажным деньгам и делал сбережения в серебрянной мелочи, которая тогда ходила ...
Всего 5 тыщ долларов серебром. Сдали в банк за 150 тыщ бумажных долларов.
А если бы сохранил их на счету в банке или под матрасом в бумаге, то они бы так и остались пятью тыщами долларов ...
Вот тогда мне в голову и пришла эта гениальная идея про ложки...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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