Для справки: за 10К в 60-м году можно было купить 4 новеньких Шевроле Импала, которая была тогда одной из самых роскошных машин.
С учетом покупательной способности рост не выглядит таким уж запредельным.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:21
Re: Валютный рынок в контексте
Для справки: за 10К в 60-м году можно было купить 4 новеньких Шевроле Импала, которая была тогда одной из самых роскошных машин.
С учетом покупательной способности рост не выглядит таким уж запредельным.
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:31
Ну конечно речь скорее об инфляции ...
Если сегодня на этот пакет можно купить 4 бентли, то по авто выходит тоже самое - 4 на 4.
Но номинально это выражается суммами 10 тыщ и 700 тыщ.
И вот прикинь, эти 10 тыщ все эти годы пролежали под матрасом ...
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:37
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:53
Это запредельные ставки. Украина со стремительно вымирающим и стареющим населением не потянет эти долги.
Кретины которые покупают эти облигации будут скидывать их с дисконтом.
Перекредитовываясь под 10% годовых это за 10 лет 159% только набегает, не считая тела кредита.
Дефолт неизбежен.
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:02
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:04
Большая часть людей делает инвестиции, думая о своих детях-внуках или по крайней мере, чтоб не быть им материальной обузой в старости ...
В этом плане я тоже приводил тут пример из американской прессы.
Умер в Техасе старый дед.
Наследники перебирали мотлох в его доме и нашли бочонок с серебрянными долларами. Кто постарше вспомнили, что дидусь не доверял бумажным деньгам и делал сбережения в серебрянной мелочи, которая тогда ходила ...
Всего 5 тыщ долларов серебром. Сдали в банк за 150 тыщ бумажных долларов.
А если бы сохранил их на счету в банке или под матрасом в бумаге, то они бы так и остались пятью тыщами долларов ...
Вот тогда мне в голову и пришла эта гениальная идея про ложки...
|