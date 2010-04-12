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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6622662366246625>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:37

  Libo написав:Те, кто вложили 10 тыщ в 60-е годы, сейчас за этот пакет могут выручить под $700 тыщ ..

Скорее они сейчас или кормят червей, или активно собираются.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:53

  zzzzzz написав:Очень интересно...

Согласно предварительному предложению (IPT), обнародованному агентством Bloomberg, к размещению предлагаются ценнее бумаги со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и со сроком обращения до 1 ноября 2028 года.

Объемы выпусков не уточняются. Предполагается, что ставка купона по пятилетним бумагам составит около 9,25% годовых, десятилетним – 10% годовых.

В то же время, по данным источника, размещение ценных бумаг еще не завершено. Окончательные параметры выпусков, в том числе доходность, будут определены к концу дня.


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3093366
https://biz.censor.net.ua/news/3093366/ ... a_dnya_smi

Это запредельные ставки. Украина со стремительно вымирающим и стареющим населением не потянет эти долги.
Кретины которые покупают эти облигации будут скидывать их с дисконтом.

Перекредитовываясь под 10% годовых это за 10 лет 159% только набегает, не считая тела кредита.

Дефолт неизбежен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:02

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:И вот прикинь, эти 10 тыщ все эти годы пролежали под матрасом ...

Я прикинул, как эти 10К были вложены в акции Энрон :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:04

  Витаха написав:Скорее они сейчас или кормят червей, или активно собираются.


Большая часть людей делает инвестиции, думая о своих детях-внуках или по крайней мере, чтоб не быть им материальной обузой в старости ...
В этом плане я тоже приводил тут пример из американской прессы.
Умер в Техасе старый дед.
Наследники перебирали мотлох в его доме и нашли бочонок с серебрянными долларами. Кто постарше вспомнили, что дидусь не доверял бумажным деньгам и делал сбережения в серебрянной мелочи, которая тогда ходила ...
Всего 5 тыщ долларов серебром. Сдали в банк за 150 тыщ бумажных долларов.
А если бы сохранил их на счету в банке или под матрасом в бумаге, то они бы так и остались пятью тыщами долларов ...
Вот тогда мне в голову и пришла эта гениальная идея про ложки...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:16

  prodigy написав:людина с экономическим образованием -а суждения как в детском саду (ветер дует потому что деревья качаются)

Образование и знания - слова даже не однокоренные. :)

P.s. Просто интересно, кто мог пожаловаться на пост из 2 цитат Станислава Ежи Леца
„Сходят с ума только те, у кого он есть.“

„Давайте будем людьми хотя бы до тех пор, пока наука не откроет, что мы являемся чем-то другим.“

Или это тоже разжигание чего-то там?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:20

Може, пане Сибарит, повернемось до цієї теми?

  Долярчик написав:Сибарит
... ні, не так!
- податки платити треба!
.. але ж зрозумійте, що за тиждень може змінитись і три і п'ять робітників.... - то що, Ви пропонуєте зразу всіх оф. оформити і заплатити за кожного хоча б по 820грн ЄСВ..... а через ще три місяці закритись, бо бізнес йде в мінус, лише 20 робітників помінялось, зато Я такий собі молодець - ЗА КОЖНОГО ЗАПЛАТИВ ЄСВ!
- Ви так собі це уявляєте?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:22

  Сибарит написав:
  Libo написав:И вот прикинь, эти 10 тыщ все эти годы пролежали под матрасом ...

Я прикинул, как эти 10К были вложены в акции Энрон :)


Диверсифай портфолио. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:22

... ну і ще цей допис підтягну....

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... хочу, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік...

и не забудь попросить, чтобы для твоего ЧП налоги отменили.
и еще не забудь попросить, чтобы пенсию потом таки платили.

... Я тут 100500 раз писав, що Я ХОЧУ ВІДМОВИТИСЬ ВІД ПЕНСІЇ!!! - тільки щоб прийняли такий закон, по якому можна написати таку заяву на відмову і все! - ні ти державі нічого не винен(Я про ЄСВ), ні держава тобі нічого не винна(песію) 8)

... хоч Я і так АПСОЛЮТНО не претиндую/розраховую на неї!!! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:28

Предварительные результаты размещения.

5 летки - 9,125%
10 летки - 9,875%

Здобулы
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:30

Драги сказал, что ЕЦБ не станет посредничать в урегулировани

Драги сказал, что ЕЦБ не станет посредничать в урегулировании итальянских проблем, чем спровоцировал продажи евро (сейчас 1,136-двух месячный минимум)

в начале речи Драги евро слегка укрепился, но потом журики закидали его вопросами и евро поплыл.


http://www.profinance.ru/news/2018/10/2 ... talii.html
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