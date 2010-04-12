Додано: Чет 25 жов, 2018 17:04

Витаха написав: Скорее они сейчас или кормят червей, или активно собираются. Скорее они сейчас или кормят червей, или активно собираются.

Большая часть людей делает инвестиции, думая о своих детях-внуках или по крайней мере, чтоб не быть им материальной обузой в старости ...В этом плане я тоже приводил тут пример из американской прессы.Умер в Техасе старый дед.Наследники перебирали мотлох в его доме и нашли бочонок с серебрянными долларами. Кто постарше вспомнили, что дидусь не доверял бумажным деньгам и делал сбережения в серебрянной мелочи, которая тогда ходила ...Всего 5 тыщ долларов серебром. Сдали в банк за 150 тыщ бумажных долларов.А если бы сохранил их на счету в банке или под матрасом в бумаге, то они бы так и остались пятью тыщами долларов ...Вот тогда мне в голову и пришла эта гениальная идея про ложки...