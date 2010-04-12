Согласно предварительному предложению (IPT), обнародованному агентством Bloomberg, к размещению предлагаются ценнее бумаги со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и со сроком обращения до 1 ноября 2028 года.
Объемы выпусков не уточняются. Предполагается, что ставка купона по пятилетним бумагам составит около 9,25% годовых, десятилетним – 10% годовых.
В то же время, по данным источника, размещение ценных бумаг еще не завершено. Окончательные параметры выпусков, в том числе доходность, будут определены к концу дня.
Витаха написав:Скорее они сейчас или кормят червей, или активно собираются.
Большая часть людей делает инвестиции, думая о своих детях-внуках или по крайней мере, чтоб не быть им материальной обузой в старости ... В этом плане я тоже приводил тут пример из американской прессы. Умер в Техасе старый дед. Наследники перебирали мотлох в его доме и нашли бочонок с серебрянными долларами. Кто постарше вспомнили, что дидусь не доверял бумажным деньгам и делал сбережения в серебрянной мелочи, которая тогда ходила ... Всего 5 тыщ долларов серебром. Сдали в банк за 150 тыщ бумажных долларов. А если бы сохранил их на счету в банке или под матрасом в бумаге, то они бы так и остались пятью тыщами долларов ... Вот тогда мне в голову и пришла эта гениальная идея про ложки...
Долярчик написав:Сибарит ... ні, не так! - податки платити треба! .. але ж зрозумійте, що за тиждень може змінитись і три і п'ять робітників.... - то що, Ви пропонуєте зразу всіх оф. оформити і заплатити за кожного хоча б по 820грн ЄСВ..... а через ще три місяці закритись, бо бізнес йде в мінус, лише 20 робітників помінялось, зато Я такий собі молодець - ЗА КОЖНОГО ЗАПЛАТИВ ЄСВ! - Ви так собі це уявляєте?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... хочу, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік...
и не забудь попросить, чтобы для твоего ЧП налоги отменили. и еще не забудь попросить, чтобы пенсию потом таки платили.
... Я тут 100500 раз писав, що Я ХОЧУ ВІДМОВИТИСЬ ВІД ПЕНСІЇ!!! - тільки щоб прийняли такий закон, по якому можна написати таку заяву на відмову і все! - ні ти державі нічого не винен(Я про ЄСВ), ні держава тобі нічого не винна(песію)
... хоч Я і так АПСОЛЮТНО не претиндую/розраховую на неї!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4