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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6622662366246625

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:31

Предварительные результаты размещения.

5 летки - 9,125%
10 летки - 9,875%

Здобулы
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:32

  Libo написав:
  user412 написав:В 2008 сначала обвалились биржевые индексы и только потом выросла безработица. Перед кризисом безработица была низка, как никогда.



Сейчас нет никакого падения акций.
По сравнению с 2008-м большинство акций выросли во многие разы, дали 500%-1000% роста капитала. И то, что в последнее время происходит 10% приседание рынка, назвать обвалом язык не поварачивается.
Рынок у компаний есть, заказы есть и продолжают стабильно поступать, дивиденды растут (я не помню такого, чтоб у некоторых они когда-либо достигали 11% от стоимости акций, как у некоторых сейчас), стоимость сырья в более чем комфортной зоне ... Не хватает только рабочих рук ...
Кто хочет подстраховаться на случай кризиса, может затариться акциями золотых и серебрянных рудников, они сейчас на минимуме. Если случится кризис, то прежде всего вырастут цены на золото и серебро, акции на добывающие компании вырастут во многие разы.
И вообще американцы всегда держат свои капиталы в акциях. Как бы там ни было рост капитала в 4-10% они имеют по ним всегда. По самым консервативным стратегиям. И главное, это считается самой надежной защитой от инфляции. Американцы также не верят в свою инфляцию в 2%, как и вы в свою 10%.
Деньги нам масонерия обесценивает значительно быстрее. :x
Я уже тут приводил пример с акциями кока-колы. Те, кто вложили 10 тыщ в 60-е годы, сейчас за этот пакет могут выручить под $700 тыщ ... А ведь это очень надежные, и поэтому самые медленно растущие акции ...
Держите нос по ветру. Не слушайте продажные СМИ. Слушайте меня. Я ваш друг. Информированный и честный перед вами.
8) 8) 8)


Согласен. Да, фонду слегка качает, но ценовые индексы недвиги и коммодов стабильны, или плюсах - на 2007-2008 (пока) не похоже. Акции немного скорректируются на политике ФРС, но уже в течение года обновят максимумы
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:45

Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.
А там как раз печалька.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:15

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:.......
Предполагается, что ставка купона по пятилетним бумагам составит около 9,25% годовых, десятилетним – 10% годовых.


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3093366
https://biz.censor.net.ua/news/3093366/ ... a_dnya_smi

Это запредельные ставки. Украина со стремительно вымирающим и стареющим населением не потянет эти долги.
Кретины, которые покупают эти облигации, будут скидывать их с дисконтом.

Перекредитовываясь под 10% годовых это за 10 лет 159% только набегает, не считая тела кредита.

Дефолт неизбежен.

Вы посчитали сложный %. Но даже 100% тоже многовато (если считать простой процент).
До такого %, если не ошибаюсь, даже Витя не доходил.
Вряд ли те, которые покупают эти облигации, такие уж кретины. На что-то рассчитывают. Возможно, будут забирать не деньгами. :)

Кстати, это ко вчерашнему разговору с Чаем о кредитах Нафтогаза. Там % будут выше (по крайней мере, не ниже), т.е. говорить о перекредитовании под более низкий % не приходится.

К этому же по займу, кот. мы должны возвращать в феврале:
«Получается, что, не погасив бумаги на $725 досрочно 28 ноября, мы как бы «возьмем» их в долг под 6,0% годовых на три месяца. По-моему, это ставка несколько ниже, чем та, что ожидается по большим бондам, как и ниже, чем Минфин сегодня может занять на рынке до конца февраля (последние долларовые ОВГЗ с погашением в январе были под 7,5% годовых). Соответственно, выходит, что эти бумаги выгодно держать до конца», — резюмировал Паращий.

https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/minfin-reshil-obmenjat-deshevye-dolhi-na-dorohie-3877300
Понятно, что за 3 месяца разница не очень большая, но тем не менее.
Или боятся, что в феврале взять не удастся?
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:29

  zzzzzz написав:Предварительные результаты размещения.

5 летки - 9,125%
10 летки - 9,875%

Здобулы

Объёмы пока не известны?

Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.
А там как раз печалька

Не знаю, как по стали, но по зерну особой печальки пока нет. От летних пиков, правда, ушли, но и до минимумов не упали.
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