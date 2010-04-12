user412 написав:В 2008 сначала обвалились биржевые индексы и только потом выросла безработица. Перед кризисом безработица была низка, как никогда.
Сейчас нет никакого падения акций. По сравнению с 2008-м большинство акций выросли во многие разы, дали 500%-1000% роста капитала. И то, что в последнее время происходит 10% приседание рынка, назвать обвалом язык не поварачивается. Рынок у компаний есть, заказы есть и продолжают стабильно поступать, дивиденды растут (я не помню такого, чтоб у некоторых они когда-либо достигали 11% от стоимости акций, как у некоторых сейчас), стоимость сырья в более чем комфортной зоне ... Не хватает только рабочих рук ... Кто хочет подстраховаться на случай кризиса, может затариться акциями золотых и серебрянных рудников, они сейчас на минимуме. Если случится кризис, то прежде всего вырастут цены на золото и серебро, акции на добывающие компании вырастут во многие разы. И вообще американцы всегда держат свои капиталы в акциях. Как бы там ни было рост капитала в 4-10% они имеют по ним всегда. По самым консервативным стратегиям. И главное, это считается самой надежной защитой от инфляции. Американцы также не верят в свою инфляцию в 2%, как и вы в свою 10%. Деньги нам масонерия обесценивает значительно быстрее. Я уже тут приводил пример с акциями кока-колы. Те, кто вложили 10 тыщ в 60-е годы, сейчас за этот пакет могут выручить под $700 тыщ ... А ведь это очень надежные, и поэтому самые медленно растущие акции ... Держите нос по ветру. Не слушайте продажные СМИ. Слушайте меня. Я ваш друг. Информированный и честный перед вами.
Согласен. Да, фонду слегка качает, но ценовые индексы недвиги и коммодов стабильны, или плюсах - на 2007-2008 (пока) не похоже. Акции немного скорректируются на политике ФРС, но уже в течение года обновят максимумы
Это запредельные ставки. Украина со стремительно вымирающим и стареющим населением не потянет эти долги. Кретины, которые покупают эти облигации, будут скидывать их с дисконтом.
Перекредитовываясь под 10% годовых это за 10 лет 159% только набегает, не считая тела кредита.
Дефолт неизбежен.
Вы посчитали сложный %. Но даже 100% тоже многовато (если считать простой процент). До такого %, если не ошибаюсь, даже Витя не доходил. Вряд ли те, которые покупают эти облигации, такие уж кретины. На что-то рассчитывают. Возможно, будут забирать не деньгами.
Кстати, это ко вчерашнему разговору с Чаем о кредитах Нафтогаза. Там % будут выше (по крайней мере, не ниже), т.е. говорить о перекредитовании под более низкий % не приходится.
К этому же по займу, кот. мы должны возвращать в феврале:
«Получается, что, не погасив бумаги на $725 досрочно 28 ноября, мы как бы «возьмем» их в долг под 6,0% годовых на три месяца. По-моему, это ставка несколько ниже, чем та, что ожидается по большим бондам, как и ниже, чем Минфин сегодня может занять на рынке до конца февраля (последние долларовые ОВГЗ с погашением в январе были под 7,5% годовых). Соответственно, выходит, что эти бумаги выгодно держать до конца», — резюмировал Паращий.
zРадио написав:..... Да, фонду слегка качает, но ценовые индексы недвиги и коммодов стабильны, или плюсах - на 2007-2008 (пока) не похоже. Акции немного скорректируются на политике ФРС, но уже в течение года обновят максимумы
Я бы не назвал состояние фонды "слегка качает". Потеря 8,25% S&P и 7,5% Доу это уже не слегка. Хотя недвига и коммоды пока держатся. Но, например, сегодня:
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в обрабатывающей промышленности в октябре +8 при прогнозе +14 и +13 в сентябре
Заказы на товары длительного пользования вышли хорошие (выше прогнозов), но
США. Заказы на товары длительного пользования, за исключением транспортных, предварительно за сентябрь: + 0.1% м/м прогноз: +0.4% м/м август: + 0.3% м/м (пересмотрено с 0% м/м)