Libo написав:

user412 написав: В 2008 сначала обвалились биржевые индексы и только потом выросла безработица. Перед кризисом безработица была низка, как никогда.



В 2008 сначала обвалились биржевые индексы и только потом выросла безработица. Перед кризисом безработица была низка, как никогда.

Сейчас нет никакого падения акций.По сравнению с 2008-м большинство акций выросли во многие разы, дали 500%-1000% роста капитала. И то, что в последнее время происходит 10% приседание рынка, назвать обвалом язык не поварачивается.Рынок у компаний есть, заказы есть и продолжают стабильно поступать, дивиденды растут (я не помню такого, чтоб у некоторых они когда-либо достигали 11% от стоимости акций, как у некоторых сейчас), стоимость сырья в более чем комфортной зоне ... Не хватает только рабочих рук ...Кто хочет подстраховаться на случай кризиса, может затариться акциями золотых и серебрянных рудников, они сейчас на минимуме. Если случится кризис, то прежде всего вырастут цены на золото и серебро, акции на добывающие компании вырастут во многие разы.И вообще американцы всегда держат свои капиталы в акциях. Как бы там ни было рост капитала в 4-10% они имеют по ним всегда. По самым консервативным стратегиям. И главное, это считается самой надежной защитой от инфляции. Американцы также не верят в свою инфляцию в 2%, как и вы в свою 10%.Деньги нам масонерия обесценивает значительно быстрее.Я уже тут приводил пример с акциями кока-колы. Те, кто вложили 10 тыщ в 60-е годы, сейчас за этот пакет могут выручить под $700 тыщ ... А ведь это очень надежные, и поэтому самые медленно растущие акции ...Держите нос по ветру. Не слушайте продажные СМИ. Слушайте меня. Я ваш друг. Информированный и честный перед вами.