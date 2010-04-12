Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно. А там как раз печалька
Не знаю, как по стали, но по зерну особой печальки пока нет. От летних пиков, правда, ушли, но и до минимумов не упали.
По пшенице есть небольшой рост, по кукурузе нет роста, и это на фоне роста на нефть
Кукуруза 29.05 - 408, 15.10 пик на 377 долл., сейчас 361. Пшеница 20.08 582 долл. - макс. года, сейчас 488,6. Брент 03.10 - 86 долл., сейчас 76,41. Пока нельзя, конечно, говорить о падении, но всё же.
P.s. Если смотреть на месячных графиках, то пшеница от минимумов последних лет выросла примерно на 20%, кукуруза на 10%, а нефть, как кошка, гуляет сама по себе - от 126 в апреле 2011 до 35 в январе 2016 и до 86 2 недели назад.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 жов, 2018 19:35, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Виявляється наш форумний Доляр не такий вже й дурень
– считает зампред правления СК «Арсенал Страхование» Марина Авдеева.
По ее мнению, единственный шанс заработать в украинском страховании – это создать «модель европейского ресторана». «Это когда его владелец и стоит за кассой, и служит администратором, и работает бухгалтером, а иногда и подрабатывает официантом. Вот именно он и зарабатывает прибыль от своего бизнеса», – считает Марина Авдеева.
Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.
zzzzzz написав:Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.
Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли в валюте на миллиардном масштабе? Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.
К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.
В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа)