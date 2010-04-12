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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6624662566266627>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:17

  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:
Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.
А там как раз печалька

Не знаю, как по стали, но по зерну особой печальки пока нет. От летних пиков, правда, ушли, но и до минимумов не упали.


По пшенице есть небольшой рост, по кукурузе нет роста, и это на фоне роста на нефть

Кукуруза 29.05 - 408, 15.10 пик на 377 долл., сейчас 361.
Пшеница 20.08 582 долл. - макс. года, сейчас 488,6.
Брент 03.10 - 86 долл., сейчас 76,41. Пока нельзя, конечно, говорить о падении, но всё же.

P.s. Если смотреть на месячных графиках, то пшеница от минимумов последних лет выросла примерно на 20%, кукуруза на 10%, а нефть, как кошка, гуляет сама по себе - от 126 в апреле 2011 до 35 в январе 2016 и до 86 2 недели назад.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 жов, 2018 19:35, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:19

Виявляється наш форумний Доляр не такий вже й дурень


– считает зампред правления СК «Арсенал Страхование» Марина Авдеева.

По ее мнению, единственный шанс заработать в украинском страховании – это создать «модель европейского ресторана».
«Это когда его владелец и стоит за кассой, и служит администратором, и работает бухгалтером, а иногда и подрабатывает официантом. Вот именно он и зарабатывает прибыль от своего бизнеса», – считает Марина Авдеева.


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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:22

  zzzzzz написав:
  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:
По пшенице есть небольшой рост, по кукурузе нет роста, и это на фоне роста на нефть

На какую дату ? :?


Кукуруза стоит на месте уже 4 года, а нефть за это время выросла.

:?
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:30

Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.

Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:37

  zzzzzz написав:Предварительные результаты размещения.

5 летки - 9,125%
10 летки - 9,875%

Здобулы


Уже бы сразу в ломбард обратились что ли. Отдавать-то как?? При росте 2-3%/год??
Депозиты у населения под 2%/год, заем - под 10. Парадокс
siriys
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:38

  siriys написав:
  zzzzzz написав:Предварительные результаты размещения.

5 летки - 9,125%
10 летки - 9,875%

Здобулы


Уже бы сразу в ломбард обратились что ли. Отдавать-то как?? При росте 2-3%/год??
Депозиты у населения под 2%/год, заем - под 10. Парадокс


Минфин уже поднял ОВГЗ до 7,5% в долларах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:53

  zzzzzz написав:Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.

Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.


Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли в валюте на миллиардном масштабе? Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.

К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.

В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа)
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:56

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый вечер.
Всем Здоровья.
https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomik ... tavku.html

Таки не повысили ставочку, как было 18 % так и осталось ....
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:58

И опять вложились "слепые трасты"?
Злочинна влада 2.0
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:59

  Вкладчик1234 написав:И опять вложились "слепые трасты"?
Злочинна влада 2.0


Нет, это длинные бумаги. Тут риски уже запредельно высокие
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