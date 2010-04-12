Додано: Чет 25 жов, 2018 19:19

«Это когда его владелец и стоит за кассой, и служит администратором, и работает бухгалтером, а иногда и подрабатывает официантом. Вот именно он и зарабатывает прибыль от своего бизнеса»,

Виявляється наш форумний Доляр не такий вже й дурень– считает зампред правления СК «Арсенал Страхование» Марина Авдеева.По ее мнению, единственный шанс заработать в украинском страховании – это создать «модель европейского ресторана».– считает Марина Авдеева.