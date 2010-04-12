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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6624662566266627> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 925 1. Нет сбережений в валюте 10% 92 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 590 Всього голосів : 925 Додано: Чет 25 жов, 2018 19:22 zzzzzz написав: Vadim V написав: zzzzzz написав:

По пшенице есть небольшой рост, по кукурузе нет роста, и это на фоне роста на нефть По пшенице есть небольшой рост, по кукурузе нет роста,

На какую дату ? На какую дату ?



Кукуруза стоит на месте уже 4 года, а нефть за это время выросла. Кукуруза стоит на месте уже 4 года, а нефть за это время выросла.

Vadim V

Повідомлень: 1194 З нами з: 23.05.14 Подякував: 242 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 19:30 Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.



Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.



Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.



Объем книги заявок составил $4,9 млрд.



Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.



В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 28484 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2771 раз. Подякували: 4567 раз. Профіль 7 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 19:37 zzzzzz написав: Предварительные результаты размещения.



5 летки - 9,125%

10 летки - 9,875%



Здобулы Предварительные результаты размещения.5 летки - 9,125%10 летки - 9,875%Здобулы



Уже бы сразу в ломбард обратились что ли. Отдавать-то как?? При росте 2-3%/год??

Депозиты у населения под 2%/год, заем - под 10. Парадокс Уже бы сразу в ломбард обратились что ли. Отдавать-то как?? При росте 2-3%/год??Депозиты у населения под 2%/год, заем - под 10. Парадокс siriys Повідомлень: 404 З нами з: 12.04.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 19:38 siriys написав: zzzzzz написав: Предварительные результаты размещения.



5 летки - 9,125%

10 летки - 9,875%



Здобулы Предварительные результаты размещения.5 летки - 9,125%10 летки - 9,875%Здобулы



Уже бы сразу в ломбард обратились что ли. Отдавать-то как?? При росте 2-3%/год??

Депозиты у населения под 2%/год, заем - под 10. Парадокс Уже бы сразу в ломбард обратились что ли. Отдавать-то как?? При росте 2-3%/год??Депозиты у населения под 2%/год, заем - под 10. Парадокс



Минфин уже поднял ОВГЗ до 7,5% в долларах. Минфин уже поднял ОВГЗ до 7,5% в долларах. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 28484 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2771 раз. Подякували: 4567 раз. Профіль 7 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 19:53 zzzzzz написав: Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.



Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.



Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.



Объем книги заявок составил $4,9 млрд.



Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.



В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.Объем книги заявок составил $4,9 млрд.Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.



Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли в валюте на миллиардном масштабе? Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.



К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.



В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа) Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибылина миллиардном масштабе? Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа) zРадио

Повідомлень: 557 З нами з: 02.05.18 Подякував: 36 раз. Подякували: 423 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 19:56 Re: Валютный рынок в контексте

Всем Здоровья.

https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomik ... tavku.html



Таки не повысили ставочку, как было 18 % так и осталось .... Добрый вечер.Всем Здоровья.Таки не повысили ставочку, как было 18 % так и осталось .... холява 2 Повідомлень: 1965 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1562 раз. Подякували: 1393 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 19:58 И опять вложились "слепые трасты"?

Злочинна влада 2.0 Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6413 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4290 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 19:59 Вкладчик1234 написав: И опять вложились "слепые трасты"?

Злочинна влада 2.0 И опять вложились "слепые трасты"?Злочинна влада 2.0



Нет, это длинные бумаги. Тут риски уже запредельно высокие Нет, это длинные бумаги. Тут риски уже запредельно высокие zРадио

Повідомлень: 557 З нами з: 02.05.18 Подякував: 36 раз. Подякували: 423 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 20:01 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 6,37 коп., на торгах четверга упал на 12,33 коп., оказавшись на уровне 28,3356 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,41 коп., составил 28,3335 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 25 октября с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 09.56 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ несмело выросла до 28,26/28,30 на фоне первых покупок СКВ, который к 10.30 обрели агрессивность, подняв курс «американца» до 28,32/28,34 UAH/USD. Спустя 22 минуты доллар вырос 28,34/28,36 UAH/USD.



Рост активности покупателей, сопровождаемый динамичным подорожанием доллара, встревожил регулятор, вскоре появившийся на МЕЖБАНКЕ с долларовой интервенцией с платформы Matching, не пожалев для этого проекта $20,0 млн. по цене 28,32 UAH/USD.

Интервенция с одной стороны сбила темп «зеленого» ралли, вернув курс «американца» около 11.15 на отметку 28,33/28,34 UAH/USD, с другой, убедившись, что в обозримые часы продолжения роста СКВ не будет, на рынок вышли экспортеры со своими продажами доллара. Это сбалансировало спрос и предложение доллара, обеспечив курсовую стабильность пары доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ до 14.00.

С этого часа активность продавцов валюты пошла на убыль, оставив рынок «на попечении» покупателей. Последние своими низколотовыми покупками дали старт порционному повышению котировок доллара, которое, напомним, стало характерным в последние сессии межбанка в предфинишную часть рынка.



Поэтапный рост долларовых цен после обеда поднял котировки СКВ к

28,35/28,37 UAH/USD в сопровождении очень низкой ликвидности сделок на опустевшем рынке.



Сессия валютного межбанка в четверг завершилась в районе этой отметки.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 25 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3356 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,96% с 28,0672 UAH/USD до 28,3356 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 октября, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, продолжает компенсацию НДС небольшими порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив в четверг компенсацию объемом 1,4 млрд. грн., экспортеры прекратили «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, на торгах четверга активизировались валютные спекулянты, придерживая СКВ до касания курсом «американца» локального максимума и лишь после этого появляясь на рынке с продажами «обязательной» части экспортной выручки.



В-третьих, ожидания сохранения «бычьего» тренда доллара на МЕЖБАНКЕ заставляли игроков не торопиться с продажами СКВ 25 октября. Основанием для этого стала незавершенность Казначейством компенсации НДС.



В-четвертых, рост курса доллара на МЕЖБАНКЕ сопровождался расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 54 167,4 млн. грн. к отметке 57 639,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



В-пятых, 25-го НБУ, вопреки ожиданиям, не повысил свою учетную ставку, не ужесточив монетарную политику, что также способствовало росту курса доллара.



В-шестых, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 25 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться.



Во-вторых, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.



В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, что также увеличивает ликвидность сделок.



В-четвертых, в сессии 25-го принял участие НБУ, продав в общей сложности $30,0 млн. дефицитного доллара.



Курсовая динамика наличной пары доллар-гривня 26 октября радовала досужую публику и «заинтересованные лица» лишь в первой половине дня. После обеда дело ограничилось попытками коррекции от полуденных локальных максимумов и сужением спреда. Полагаю, повсеместная распространенность этой тенденции свидетельствует о скором вхождении наличного рынка в боковик или даже в осторожный нисходящий тренд. С вероятным «инфицированием» подобными настроениями рынка безналичного доллара.



За исключением Запорожья, рынок которого завершил торги четверга в относительном равновесии спроса и предложения при незначительном преобладании клиентских оферов валюты, рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) финишировали в «полноценном» балансе спрос/предложение. Который, однако, ником не принес бонусов по части ликвидности.

В большинстве случаев обороты повторили показатели предыдущей сессии, а в Днепре даже немного понизились. Впрочем, справедливости ради стоит отметить высокую базу сравнения – по итогам среды валютчики Днепра потрудились очень хорошо и лишь на следующий день немного «сбавили обороты».



Возвращаясь к послеобеденным курсовым хроникам наличного «неформального» рынка, рискнем предположить, что очевидное расхождение трендов с послеобеденной восходящей динамикой безналичного «американца» стала следствием неоднократно упоминаемого на этих страницах отличия в гривневой ликвидности этих ветвей валютного рынка: безналичная ветка регулярно подпитывается гривней финансовыми властями страны (Казначейством, Минфином и Нацбанком), в то время как наличный рынок пребывает на перманентной гривневой диете. Судя по всему, после обеда на рынке наличных «гривневое горючее» (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) иссякло, заморозив рост доллара или даже ввергнув «американца» в снижение.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Одесса), либо прибавила 1,0-3,0 коп.

Офера наличного доллара 25-го либо не изменились (Запорожье, Одесса, Харьков), либо выросли на 2,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 4,0-8,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 4,0-9,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова).



Вышеупомянутое отличие в «снабжении» гривней наличной и безналичной веток валютного рынка снижает объективность «прогноза» «неформального» наличного рынка на ближайшие торги валютного межбанка. Последний, судя по всему, будет еще какое-то время подпитываться гривней компенсации НДС. Кроме того, регулятор в четверг не стал повышать свою учетную ставку, отказавшись от ужесточения монетарной политики и своим «нейтралитетом» де-факто поддержал безналичный доллар. Последний к тому же, 26-го окажется под влиянием «пятничного синдрома».



Так что, если рост курса «зеленой» «налички» остается под вопросом в последний рабочий день недели, безналичный доллар наверняка сохранит восходящий тренд.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 25 октября в первом приближении отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 25 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,23-25/28,30 UAH/USD, евро – 32,30/32,45-47 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия восходящего тренда курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены поднимать действующие цены. При этом, валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились к отметкам: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,30/32,48 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра немного понизили обе позиции наличной пары доллар-гривня, реагируя на перемены в настроениях клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», лишь незначительно понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.



В течение 25 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара поднялась на 1,0-3,0 коп., офера прибавили 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 6,0-8,0 коп., офера поднялись на 7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,23-25/28,30 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 25-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс уже с открытия сессии пришлось поддерживать аккуратным повышением цен, акцентируя это в более значимых бидах. Потенциальные продавцы оптовых партия наличного доллара, убедившись в «надежности» «бычьего» тренда «зеленого» безнала на МЕЖБАНКЕ , снизили «принос» СКВ, создавая риски как для «перекоса» рынка, так и заметных потерь в ликвидности.



Пытаясь избежать этих неприятностей оптовики-«неформалы» Днепра к 12.15 Киева подняли действующие цены до уровня: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,30/32,48 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB. К этому часу в оптовом сегменте велась равновесная торговля парой доллар-гривня с низкой ликвидность.



После обеда оптовики Днепра прекратили повышение цен и даже немного понизили их с полуденного максимума. Поводом для подобных операций стали перемены в настроениях клиентов, связанные с выросшими рисками гривнедефицита.



Послеобеденная ревизий цен в оптовом сегменте сохранила равновесие покупок и продаж, что, в конечном счете, позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», лишь немного понизила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 25 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 1,0-3,0 коп., офера прибавили 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 24 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросла на 6,0-8,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 октября уровнями 32,30/32,45-47 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне двухкопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., позиция «предложение» прибавила 5,0-7,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение четверга львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, поднимая ее цену сообразно настроениям межбанка до полудня и корректируя их после обеда.

Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, поднимая в течение четверга обе позиции наличного евро, учли состоявшееся на европейской сессии рынка forex ралли пары евродоллар, забросившее эту пару около 16.00 Киева на отметку $1,1430, с которой, впрочем, пара столь же динамично и провалилась под закрытие украинских торгов. Кроме того наши валютчики не забыли о внутридневном подорожании наличной пары доллар-гривня, отразив этот факт в итоговых котировках евронала.

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Нелишне повторить старую сентенцию о том, что, как и ранее, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1412 к $1,1380, потеряв в течение этого промежутка времени скромные 32 пункта.



Полагаю, наши дилеры «приняли к сведению» эту потерю, уделив внимание курсовому «залету» пары около 16.00 Киева на вершину $1,1430, а также учли внутридневной рост наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1395 пара евро-доллар до 09.00 Киева медленно росла, консолидировавшись в указанный час на отметке $1,1415.

Стартовала европейская сессия форекса, по обыкновению сопровождаясь размашистыми курсовыми колебаниями пары евро-доллар относительно «базового» уровня $1,1407 в рамках диапазона $1,1397-1,1416, который евро не покидал до 15.40 Киева, совершив около 16.00 подскок к $1,1430.

Последовавшая во время пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги динамичная коррекция уронила пара под отметку $1,1400.



В дальнейшем, после 18.10 Киева пара евро-доллар остановила снижение в районе цифры $1,1370 и заметно понизив волатильность, не покидала рамки узкого валютного коридора $1,1366-1,1373 до 20.20 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро в ходе торгов в четверг перешел от роста к снижению в паре с долларом США после выступления главы Евроцентробанка Марио Драги.



К 16.40 Киева курс евро опустился до $1,1380 по сравнению с $1,1395 на закрытие прошлой сессии и $1,1432 в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ.



В паре с иеной единая валюта опустилась на 0,1%, до ¥127,75.



М.Драги в четверг говорил о рисках для экономики еврозоны и о том, что последние статданные были слабее, чем ожидалось, но при этом много внимания уделил позитивным сигналам, включая рост внутреннего спроса и повышение зарплат.



Однако после завершения его выступления трейдеры сосредоточились на том, что денежно-кредитная политика ЕЦБ в обозримом будущем останется «ультрамягкой».



Ранее в четверг ЕЦБ сохранил все три основные ставки на прежних уровнях и вновь повторил, что они не будут повышаться до конца лета 2019 года. Также ЦБ еврозоны подтвердил, что программа количественного смягчения (QE) будет свернута в конце декабря.



Напомним, ранее 25-го ЕЦБ подтвердил планы свернуть количественное смягчение в конце 2018 года, несмотря на растущие риски, в том числе, в связи с Brexit и спорами вокруг бюджета Италии, которые омрачают перспективы экономики региона.



В опубликованном в четверг заявлении регулятор указал, что банк планирует завершить программу покупки облигаций на Є2,5 трлн. в конце декабря. ЕЦБ добавил, что, вероятно, оставит процентную ставку по депозитам, которая составляет сейчас минус 0,4%, без изменений как минимум до конца следующего лета.



В четверг ЕЦБ оставил без изменений все процентные ставки. Решение совпало с прогнозами экономистов. Несмотря на замедление роста экономики еврозоны в последнее время, центральный банк неоднократно сигнализировал, что свернет программу скупки активов, начатую три с половиной года назад в попытке предотвратить развитие рефляции и угрозу дефляции.



В два предыдущих года экономика еврозоны росла быстрее, чем экономика США, но, судя по данным и индикаторам, в последние несколько месяцев ее импульс ослаб. Вышедшие в среду индексы менеджеров по снабжению указали на замедление роста активности до самого низкого уровня почти за два года. В то же время риски возросли.



Конфликт между Италией, третьей по величине экономикой еврозоны, и Еврокомиссией по поводу проекта бюджета страны на 2019 год вызвал активные продажи на фондовом рынке и рынке облигаций Италии. Это создает угрозу для роста экономики страны, а также для роста экономик Испании и Португалии, где доходность гособлигаций также растет.



Одновременно продолжается и торговая война Трампа, что все больше и больше беспокоит крупных экспортеров еврозоны. Еще одной проблемой остается Брексит.



До выхода Великобритании из ЕС остается пять месяцев, а королевство еще не договорилось об отношениях с блоком после выхода.



В последние недели евро снижался против доллара США, так как инвесторы ставили на вероятность отсрочки повышения процентных ставок ЕЦБ. Сейчас пара евро-доллар торгуется под отметкой $1,14, а в начале года торговалась около $1,25.



Вместе с тем уровень безработицы в еврозоне упал до минимума почти за 10 лет в 8,1%, а годовая инфляция в последние пять месяцев держится около 2%, то есть вблизи целевого уровня, установленного ЕЦБ.



Меж тем турецкая лира в четверг дорожает по отношению ко всем основным валютам после того, как ЦБ Турции сохранил базовую процентную ставку без изменений. Ставка 7-дневного репо была повышена в сентябре до 24%, несмотря на требования президента Турции о ее снижении.



ЦБ Турции заявил о том, что последние данные свидетельствуют о более заметной тенденции к восстановлению экономики, хотя сохраняются существенные риски для ценовой стабильности. Центробанк намерен «решительно придерживаться жесткой денежно-кредитной политики» до тех пор, пока прогнозы по инфляции не улучшатся.



Лира подорожала на 0,8% к доллару и на 0,9% к евро.



Курс пары евро-доллар после 19.30 Киева упал до отметки $1,1363, снижение курса составило почти 70 пунктов.



Курс фунта упал более чем на 100 пунктов до уровня $1,2808, минимального за последние полтора месяца.



Курс пары доллар-иена поднялся до отметки ¥112,62, что на 80 пунктов выше сегодняшнего минимума.



Поддержку курсу доллара оказывают прогнозы о том, что индекс ВВП в США за третий квартал может оказаться выше, чем предполагалось ранее. Усредненный прогноз экономистов составляет +3,3%. Однако, например, компания Goldman Sachs повысила свой прогноз на этот показатель до +3,6%.



Федеральный Резервный Банк в Атланте также опубликовал сегодня свой новый прогноз на индекс ВВП за III квартал, и хотя он был снижен с +3,9% до +3,6%, он все равно остается выше усредненного прогноза.



Напомним, что индекс ВВП в США за III квартал будет опубликован 26 октября.



Президент ЕЦБ Драги заявил в четверг, что ЕЦБ не сомневается в том, что инфляция достигнет запланированного уровня, речь о продлении программы количественного ослабления на сегодняшнем заседании не шла. Драги отметил, что темпы роста экономики в регионе несколько замедлились, однако ни о каком спаде речь не идет, потребительский спрос поддерживается высоким уровнем занятости, ростом зарплат и бизнес инвестициями.



После заявления Драги курс пары евро-доллар получил некоторую поддержку, однако после того, как курс не смог преодолеть уровень сопротивления $1,1430, наступил динамичный обвал пары.



Итальянский министр по делам ЕС Савона заявил, что если спред между процентными ставками в Германии и Италии будет увеличиваться, и никто не будет проводить интервенции для сдерживания данного процесса, то многие банки могут оказаться в тяжелой ситуации.



Заместитель председателя ФРС США Кларида заявил, что еще несколько повышений уровня основных процентных ставок вполне оправданно.



Итак, 24 октября американский доллар достиг максимальных значений в этом году, индекс доллара USDX протестировал сопротивление на уровне 96,5 пункта.



Прежде всего, доллар укреплялся к европейским валютам, евро и фунту. Пара

евро-доллар опускалась до отметки $1,1380, и до минимальных цифр текущего года осталось совсем немного.



После пресс-конференции Марио Драги пара евро-доллар провалилась еще ниже, оказавшись на уровне $1,1363, став еще ближе к концептуальнозначимой отметке $1,1300. Если стратегическая поддержка на уровне $1,1300 не устоит, то падение евро может ускориться и к концу текущего года мы увидим котировки ниже $1,10.



Есть две основные причины укрепления доллара.



Во-первых, это рост доходностей американских казначейских облигаций и, как следствие, увеличение рисков на глобальных рынках. Пока ФРС твердо придерживается политики постепенного повышения ставки рефинансирования и даже готова поднять ставку выше нейтрального уровня, что стало ясно после публикации протоколов с последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США.



Обращаем внимание на тот факт, что руководство ФРС постоянно дает понять, что одной из основных задач текущего момента для них является влияние на рынок облигаций с целью избежать инвертированной кривой доходности, то есть нужно, чтобы между длинными и короткими бумагами оставался всегда заметный спред, хотя бы 5-10 базисных пунктов. Любая пауза в цикле повышения ставок сейчас приведет к снижению доходностей по длинным бумагам, а в это же время доходность по коротким бумагам не изменится. В результате кривая может стать инвертированной.



С точки зрения многих экспертов, во многих алгоритмических системах заложена прямая взаимосвязь: инвертирование кривой означает рецессию уже через год. Поэтому может включиться глобальная селл-программ, которая превратится в лавину и сметет все на своем пути.



Таким образом, ФРС пытается взять под контроль процесс охлаждения на мировых рынках.



Именно поэтому ставка в США пока будет расти, а тенденции на рынке казначейского долга США остаются неблагоприятными: доходность стремится вверх, а цены - вниз.



Вторая причина укрепления доллара – слабые макроэкономические данные в еврозоне и проблемы с формированием итальянского бюджета. Вся последняя статистика, опережающие индикаторы говорят о существенном торможении темпов экономического роста в еврозоне. Итальянское правительство никак не может договориться с Евросоюзом по параметрам дефицита бюджета, что вызывает периодические мощные продажи на местном рынке государственного долга. Все это подрывает устойчивость евро.



Многое будет зависеть от позиции Евроцентробанка, который пока настроен к концу текущего года завершить программу количественного смягчения. Если со стороны ЕЦБ возникнет даже намек на пролонгацию программы QE, то это незамедлительно негативно отразится на курсе евро.



Еще стоит вспомнить торговую войну между США и Китаем, которая уже очевидно замедляет темпы роста Китайской Республики и бьет по доходам американских транснациональных корпораций. Есть проблемы в переговорном процессе по Brexit, вполне вероятно, что они закончатся ничем.



Короче говоря, риски в глобальной финансовой системе растут, а это всегда работало в пользу американского доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,30/32,45-47 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне двухкопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверг ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему с закрытия среды на 5,0 коп. спросу и прибавившему 5,0-7,0 коп.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.



На «зеленой» сессии украинского валютного межбанка 25 октября повторился сценарий предыдущих двух сессий. На фоне выросших уровней цен в паре доллар-гривня.



Основным «бычьим» драйвером для роста безналичного «американца» - стало расширение гривневой ликвидности, которое нынче состоялось значительно выросшей (до 1,4 млрд. грн.) порцией компенсации НДС Казначейством.



При этом поведение экспортеров, «придерживающих» валюту до касания ее курсами локального максимума, стало более агрессивным из-за выросшего объема компенсации.



Не исключено, это стало следствием непреодолимого желания этого сектора бизнеса заработать на курсе, пока есть возможность. Меж тем, судя по муссированием слухов о скором очередном повышении регулятором своей учетной ставки, валютные спекуляции станут менее прибыльными, а выросшая доходность нацбанковских депозитных сертификатов обеспечит миграцию игроков с валютного рынка в этом направлении.



Кроме того, «технически» гривня станет дороже, переманив игроков с валютного межбанка на территорию этих инструментов.



Остается добавить, что все участники валютного рынка осознают временность этого динамичного подорожания «зеленого» безнала, которое должно сойти на нет с терминацией компенсации НДС Казначейством. При этом мы не исключаем, что регулятор может действительно ускорить наступление стабилизации или даже отката на рынке безналичной пары доллар-гривня ужесточением монетарной политики, приподняв свою учетную ставку.



Кстати, в контексте ожидающегося в дебюте ноября очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, существует вероятность роста доходности ОВГЗ, что в свою очередь, станет препятствовать выходу «варягов» из наших облигаций, одновременно сохранив обострение сезонного спроса на СКВ нерезидентами, способного ненадолго формировать «бычий» тренд на торгах валютного межбанка.

Впрочем, у наших игроков еще есть время. Как для дрейфа с валютного рынка на площадки гривневых инструментов, так и для фиксации полученной в результате «зеленого» ралли последних трех сессий прибыли.



Если детонатором роста курса «американца» на межбанке стали компенсации НДС, то почему бы ужесточением монетарных показателей НБУ не инициировать ситуативный откатх СКВ?...



Однако, регулятор, отказавшись повышать свою учетную ставку, по сути сыграл на стороне доллара, укрепив уверенность в пролонгации «бычьего» тренда безналичной пары доллар-гривня на ближайшей сессии межбанка.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68046 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4319 раз. Подякували: 7849 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 20:11



Хотя он "эксперт" ещё тот, но в данном случае я согласен с ним по каждому слову: Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6413 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4290 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 2 1 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6624662566266627> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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