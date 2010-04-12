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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6624662566266627

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:18

специально, для Либо:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:25

  greenozon написав:Виявляється наш форумний Доляр не такий вже й дурень ....

По сути он очень часто прав. Форма изложения бывает, скажем так, оригинальная, но то таке. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:29

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.

Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.


Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли [u]в валюте на миллиардном масштабе? [/u]Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.

К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.

В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа)

Как вариант - МХП.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:37

edvardd

Сезон публикации квартальных отчетов октрыт - наблюдаем.

Пока никаких звоночков не слышно. Корпоративная выручка и прибыль продолжает расти (а 3-й квартал уже цепляет ключевые изменения на рынке - рост ставок ФРС и торговые войны Трампа).

Microsoft stock rose as much as 4 percent above the $102.32 closing price on Wednesday after the company reported better-than-expected earnings for its fiscal first quarter.
https://www.cnbc.com/2018/10/24/microso ... -2019.html

Рынок идет против фундаментальных новостей, что скорее всего значит ситуативную коррекцию, нежели разворот тренда
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:01

дядя Caша как то несправедливо получается :evil:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:10

  дядя Caша написав:
Однако, регулятор, отказавшись повышать свою учетную ставку, по сути сыграл на стороне доллара, укрепив уверенность в пролонгации «бычьего» тренда безналичной пары доллар-гривня на ближайшей сессии межбанка.

Выводы неоднозначные можно делать. Так если бы ставку повысили можно было написать - НБУ ожидает рост курса доллара работает на умеренное сдерживание. Ставку понизил - НБУ провоцирует рост курса доллара подталкивая выходить из гривни.
Получается все три варианта изменения ставки (не резкие) можно трактовать как нравится.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:31

  Libo написав:Вот тогда мне в голову и пришла эта гениальная идея про ложки...
:lol: :lol: :lol:

Селянський сину - на футбол йдеш?Ворскла - Арсенал (Лондон).
Пропоную йти втрьох.Візьмемо з собою Кверті.
З мене квитки,з тебе четверо дівчат після футболу,з Кверті - сауна. :oops:
Питаєш - а чого четверо дівчат?Нам по одній,а Кверті - дві. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:50

tea эти подойдут?
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:54

  Vadim V написав:...
Как вариант - МХП.

Что такое МХП?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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