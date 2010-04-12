zzzzzz написав:Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.
Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли [u]в валюте на миллиардном масштабе? [/u]Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.
К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.
В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа)
дядя Caша написав: Однако, регулятор, отказавшись повышать свою учетную ставку, по сути сыграл на стороне доллара, укрепив уверенность в пролонгации «бычьего» тренда безналичной пары доллар-гривня на ближайшей сессии межбанка.
Выводы неоднозначные можно делать. Так если бы ставку повысили можно было написать - НБУ ожидает рост курса доллара работает на умеренное сдерживание. Ставку понизил - НБУ провоцирует рост курса доллара подталкивая выходить из гривни. Получается все три варианта изменения ставки (не резкие) можно трактовать как нравится.
Libo написав:Вот тогда мне в голову и пришла эта гениальная идея про ложки...
Селянський сину - на футбол йдеш?Ворскла - Арсенал (Лондон). Пропоную йти втрьох.Візьмемо з собою Кверті. З мене квитки,з тебе четверо дівчат після футболу,з Кверті - сауна. Питаєш - а чого четверо дівчат?Нам по одній,а Кверті - дві.