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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6625662666276628

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:39

  ЛАД написав:komp
Спасибо за совет.
Но все же проще было ответить.
Спокойной ночи.


Мироновский хлебопродукт (ТМ "Наша Ряба" и "Бащинский")
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  #<1 ... 6625662666276628
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