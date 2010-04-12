Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:40

zРадио написав: zzzzzz написав: Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.



Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.



Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.



Объем книги заявок составил $4,9 млрд.



Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.



В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.Объем книги заявок составил $4,9 млрд.Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.



Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли в валюте на миллиардном масштабе? Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.



К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.



В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа) Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибылина миллиардном масштабе? Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа)

что вы тут зраду пропогондируете, щас набегут васили-сомики-песикоты и докажут, что тактически мы добились "перемоги", а вот стратегически? да кто в последние 25 лет в стране думал стратегически? кочуем от одного кризиса в другому и думаем "главное продержаться пол-года год до очередных выборов.что будут делать новая власть в 2019? тут только 2 сценария:1.Сослаться на "попередників" и объявить дефолт (отличная мысль, но боюсь , что им не разрешат кредиторы и заставят поднять цену на даже на воздух для населения, лишь бы не дать корове сдохнуть и продолжать доить2.Продолжать занимать на внешних рынках под 10-11-12-13% в валюте и поднимать планку долга под 80-85-100% к ввп.когда долг превысил 35%-яйценюки кричали, что это *апец , а сейчас с 79% снизили до 77% уже перемога.(правда сейчас уже наверстали и снова 79)Одесса окна 28,20-28,25