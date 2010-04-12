Рынок идет против фундаментальных новостей, что скорее всего значит ситуативную коррекцию, нежели разворот тренда
Кризис немного отложили репатриацией прибыли в штаты... даже наши торопятся с размещением бондов, а ведь надо было подождать 3 месяца, но скорее всего их уже нет...
«Можно бы было конечно подождать фактического заключения сделки Украины с МВФ — это могло бы снизить доходность на полпроцента при прочих равных. Но есть опасения, что прочие параметры (мировые цены на долги) могут стать в будущем еще хуже, так что — хорошо хоть так разместились», — отметил Паращий.
Вот интересный вопрос задали Главе НБУ, слухи ходят, просят объяснить, ждем обязательного ответа.
Щодо передавання банками інформації по рахункам фізичних осіб-підприємців Шановний Якове Васильовичу! На моє депутатське звернення до Національного банку України від 18.09.2018 року №2482 щодо передачі банками до Державної фіскальної служби України інформації за рахунками фізичних осіб-підприємців, мною отримано лист від 04.10.2018 року №25-0006/53378 за підписом першого заступника Голови Національного банку України Рожкової К.В., в якому відсутня конкретна відповідь на поставлені мною питання.
Керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас повідомити, чи дійсно банки передають до Державної фіскальної служби України інформацію про рух коштів на рахунках приватних підприємців?
Якщо так, то: - на підставі якої норми закону передається ця інформація? - за який період передається інформація? - інформація передається за рахунками виключно фізичних осіб-підприємців чи всіх фізичних осіб?
zzzzzz написав:Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.
Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли в валюте на миллиардном масштабе? Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.
К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.
В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа)
что вы тут зраду пропогондируете, щас набегут васили-сомики-песикоты и докажут, что тактически мы добились "перемоги", а вот стратегически? да кто в последние 25 лет в стране думал стратегически? кочуем от одного кризиса в другому и думаем "главное продержаться пол-года год до очередных выборов. что будут делать новая власть в 2019? тут только 2 сценария: 1.Сослаться на "попередників" и объявить дефолт (отличная мысль, но боюсь , что им не разрешат кредиторы и заставят поднять цену на даже на воздух для населения, лишь бы не дать корове сдохнуть и продолжать доить 2.Продолжать занимать на внешних рынках под 10-11-12-13% в валюте и поднимать планку долга под 80-85-100% к ввп.
когда долг превысил 35%-яйценюки кричали, что это *апец , а сейчас с 79% снизили до 77% уже перемога.(правда сейчас уже наверстали и снова 79)
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,35/28,37 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 октября с уровней: доллар – 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 31,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 25 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 25 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1372, понизившись до $1,1371 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1370 на открытии торгов в Европе.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,31/28,33 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 57 639,8 млн. грн. к отметке 55 759,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке .
prodigy написав:что будут делать новая власть в 2019? тут только 2 сценария: 1.Сослаться на "попередників" и объявить дефолт (отличная мысль, но боюсь , что им не разрешат кредиторы и заставят поднять цену на даже на воздух для населения, лишь бы не дать корове сдохнуть и продолжать доить
Совершенно правильно боитесь, никто нам долги не спишет. Даже американка Яреська в критический период, когда речь шла вообще о существовании Украины, почти ничего не добилась, списали какие-то крохи. То же самое было перед Майданом, когда отказ давать деньги бросил папередников в объятия пуйла.
"Он, конечно, с...н сын, но это наш с...н сын" - это не про нас, мы не "их". Аргентине вот насыпали десятки ярдов, не моргнув глазом. Поэтому какие бы ни были можновладци - не будет ни помощи, ни инвестиций, будут душить кредитами.