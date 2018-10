zРадио написав:

Сезон публикации квартальных отчетов октрыт - наблюдаем.Пока никаких звоночков не слышно. Корпоративная выручка и прибыль продолжает расти (а 3-й квартал уже цепляет ключевые изменения на рынке - рост ставок ФРС и торговые войны Трампа).Microsoft stock rose as much as 4 percent above the $102.32 closing price on Wednesday after the company reported better-than-expected earnings for its fiscal first quarter.Рынок идет против фундаментальных новостей, что скорее всего значит ситуативную коррекцию, нежели разворот тренда