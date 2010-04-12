Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:39

Привет из Днепра-3



Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант.



Дата: 26 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.29



Мелкий опт «неформал»



$ 28,22/28,27 UAH/USD

EUR 32,27/32,37 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Дата: 26 октября 2018 г. на 10.37



Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,25/28,32 UAH/USD

€ 32,35/32,45 UAH/EUR

RUB – 0,425/0,429 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания спроса на мелкооптовые ($3,0-5,0 тыс.) партии доллара.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.



US