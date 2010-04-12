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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:25
Re: Валютный рынок в контексте
Китай вирішив відмовитися від іранської нафти - WSJ
Детальніше читайте на УНІАН:
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:34
Эх а как начиналось! Така багата страна, таки родючи чорноземы, научний потенциал, друга Франция!! А тут оп докерувались
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:37
Вчера ПДВ компенсировали на 1,465 млрд
1-25 октября компенсировали на 4,7 млрд....маловато
Живите своим умом!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:38
ну так Аргентина подняла свою учетную ставку на момент 60% до декабря. Песо рухнул с 19 за бакс в начале года , до 40 за бакс на момент.
Да и ходят слухи, что богатые семьи США скупали в последнее время землю в Аргентине. Для них это запасной аэродром.
Да и эту страну нужно раздеребанить, после 20 летнего правления социалистов.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:39
Привет из Днепра-3
Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант.
Дата: 26 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.29
Мелкий опт «неформал»
$ 28,22/28,27 UAH/USD
EUR 32,27/32,37 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Дата: 26 октября 2018 г. на 10.37
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,25/28,32 UAH/USD
€ 32,35/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,429 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания спроса на мелкооптовые ($3,0-5,0 тыс.) партии доллара.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 26 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 26 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.
US
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:46
Одесситы на ветке есть? Прошу рассказать что в "жемчужине" с курсами. Спасибо.
US
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:48
На курсе с утра вообще 28,35/28,40 межбанка засветили. Попугали маленько.
Смотрю вчера на меняйле эндшпиль был хорош
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:52
7км выходной
по звонку примут по 28,21
окна 28,20-28,25
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:53
А на заборах взагали надписи из Хичкока. По делу есть что?
US
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:59
Привет из Днепра-4
По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,24/28,26 UAH/USD, замедлив откат и давая понять о вероятном появлении покупателей.
US
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