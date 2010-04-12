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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6626662766286629

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:25

Re: Валютный рынок в контексте

Китай вирішив відмовитися від іранської нафти - WSJ

Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/energetics/1 ... i-wsj.html
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:34

  Starikan написав:
  prodigy написав:что будут делать новая власть в 2019? тут только 2 сценария:
1.Сослаться на "попередників" и объявить дефолт (отличная мысль, но боюсь , что им не разрешат кредиторы и заставят поднять цену на даже на воздух для населения, лишь бы не дать корове сдохнуть и продолжать доить

не будет ни помощи, ни инвестиций, будут душить кредитами.

Эх а как начиналось! Така багата страна, таки родючи чорноземы, научний потенциал, друга Франция!! А тут оп :| докерувались
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:37

Вчера ПДВ компенсировали на 1,465 млрд
1-25 октября компенсировали на 4,7 млрд....маловато
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:38

  Starikan написав:
  prodigy написав:Аргентине вот насыпали десятки ярдов, не моргнув глазом.
Поэтому какие бы ни были можновладци - не будет ни помощи, ни инвестиций, будут душить кредитами.

ну так Аргентина подняла свою учетную ставку на момент 60% до декабря. Песо рухнул с 19 за бакс в начале года , до 40 за бакс на момент.
Да и ходят слухи, что богатые семьи США скупали в последнее время землю в Аргентине. Для них это запасной аэродром.
Да и эту страну нужно раздеребанить, после 20 летнего правления социалистов.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:39

Привет из Днепра-3

Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант.

Дата: 26 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.29

Мелкий опт «неформал»

$ 28,22/28,27 UAH/USD
EUR 32,27/32,37 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 26 октября 2018 г. на 10.37

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,25/28,32 UAH/USD
€ 32,35/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,429 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания спроса на мелкооптовые ($3,0-5,0 тыс.) партии доллара.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 26 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 26 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:46

Одесситы на ветке есть? Прошу рассказать что в "жемчужине" с курсами. Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:48

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-3

Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант.

На курсе с утра вообще 28,35/28,40 межбанка засветили. Попугали маленько.
Смотрю вчера на меняйле эндшпиль был хорош :twisted:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:52

  дядя Caша написав:Одесситы на ветке есть? Прошу рассказать что в "жемчужине" с курсами. Спасибо.

US


7км выходной
по звонку примут по 28,21

окна 28,20-28,25
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:53

  ребе Нок написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-3

Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант.

На курсе с утра вообще 28,35/28,40 межбанка засветили. Попугали маленько.
Смотрю вчера на меняйле эндшпиль был хорош :twisted:


А на заборах взагали надписи из Хичкока. По делу есть что?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:59

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,24/28,26 UAH/USD, замедлив откат и давая понять о вероятном появлении покупателей.

US
дядя Caша
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