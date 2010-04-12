1. в светлое время суток с заборами дел не имею.
2. рассчитываю на стабильность курса до выборов.
3. землетрещение в Греции может повлиять на курс евро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:04
1. в светлое время суток с заборами дел не имею.
2. рассчитываю на стабильность курса до выборов.
3. землетрещение в Греции может повлиять на курс евро.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:21
Привет из Днепра-5
К 11.15 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,24/28,26 UAH/USD. Вызванный нехваткой гривни на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ.
Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спровоцированная заметным снижением «порции» компенсации НДС Казначейством, вызвавшим локальный дефицит нацвалюты, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:22
[url][/url]https://www.facebook.com/people/Андрей-Блинов/100003179433429[url]
Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около $2 млрд. Вопреки скептическим ожиданиям, спрос был достаточно сильным, книга заявок потянула под $5 млрд, то есть в два с половиной раза больше предлагаемого.
Доходность 5-летних бумаг — 9%, 10-летних — 9,75% годовых. Дороже суверенных размещений стран ЕМ в этом году нет: все инвесторы понимают, насколько Украине нужны деньги перед трёхлетним пиком выплат по внешним долгам. И цинично участвуют.
Эксперты отмечают, что стоимость этого размещения для Украины является самой высокой в мире за последние месяцы среди развивающихся стран
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:34
а сейчас сколько ? кто бі дорисовал или в цифрах озвучил с учетом последних заимствований
свинорыл
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:17
Re: Валютный рынок в контексте
ГРОШЕЙ ВИСТАЧАЄ, СКОРОЧУВАТИ ВИДАТКИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ НЕ БУДУТЬ – МІНФІН
Більше читайте
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:23
Привет из Днепра-6
К полудню на фоне ставших более активными покупок СКВ, котировки доллара на межбанке приподнялись к отметке 28,26/28,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.21 Киева.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 5,32 коп., составив 28,2803 UAH/USD.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16/28,22 UAH/USD, евро – 32,20/32,35UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского оптового «приноса», сменившего мелкооптовый спрос на старте торгов на фоне текущих действующих цен: 28,20/28,28 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
US
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