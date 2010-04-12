RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6627662866296630

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:04

  дядя Caша написав:
А на заборах взагали надписи из Хичкока. По делу есть что?

1. в светлое время суток с заборами дел не имею.
2. рассчитываю на стабильность курса до выборов.
3. землетрещение в Греции может повлиять на курс евро.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 02.03.15
Подякував: 260 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:21

Привет из Днепра-5

К 11.15 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,24/28,26 UAH/USD. Вызванный нехваткой гривни на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ.

Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спровоцированная заметным снижением «порции» компенсации НДС Казначейством, вызвавшим локальный дефицит нацвалюты, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68071
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4322 раз.
Подякували: 7851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:22

[url][/url]https://www.facebook.com/people/Андрей-Блинов/100003179433429[url]

Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около $2 млрд. Вопреки скептическим ожиданиям, спрос был достаточно сильным, книга заявок потянула под $5 млрд, то есть в два с половиной раза больше предлагаемого.
Доходность 5-летних бумаг — 9%, 10-летних — 9,75% годовых. Дороже суверенных размещений стран ЕМ в этом году нет: все инвесторы понимают, насколько Украине нужны деньги перед трёхлетним пиком выплат по внешним долгам. И цинично участвуют.
Эксперты отмечают, что стоимость этого размещения для Украины является самой высокой в мире за последние месяцы среди развивающихся стран
freeze
4
 
Повідомлень: 8363
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2399 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:34

  prodigy написав:
  zРадио написав:
  zzzzzz написав:Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.

Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.


Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли в валюте на миллиардном масштабе? Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.

К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.

В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа)


что вы тут зраду пропогондируете, щас набегут васили-сомики-песикоты и докажут, что тактически мы добились "перемоги", а вот стратегически? да кто в последние 25 лет в стране думал стратегически? кочуем от одного кризиса в другому и думаем "главное продержаться пол-года год до очередных выборов.
что будут делать новая власть в 2019? тут только 2 сценария:
1.Сослаться на "попередників" и объявить дефолт (отличная мысль, но боюсь , что им не разрешат кредиторы и заставят поднять цену на даже на воздух для населения, лишь бы не дать корове сдохнуть и продолжать доить
2.Продолжать занимать на внешних рынках под 10-11-12-13% в валюте и поднимать планку долга под 80-85-100% к ввп.

когда долг превысил 35%-яйценюки кричали, что это *апец , а сейчас с 79% снизили до 77% уже перемога.(правда сейчас уже наверстали и снова 79)


Зображення

Одесса окна 28,20-28,25
а сейчас сколько ? кто бі дорисовал или в цифрах озвучил с учетом последних заимствований
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 342
З нами з: 12.08.17
Подякував: 682 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:17

Re: Валютный рынок в контексте

ГРОШЕЙ ВИСТАЧАЄ, СКОРОЧУВАТИ ВИДАТКИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ НЕ БУДУТЬ – МІНФІН

Більше читайте

https://tsn.ua/groshi/groshey-vistachay ... 39513.html
GDV29
 
Повідомлень: 316
З нами з: 25.11.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:23

Привет из Днепра-6

К полудню на фоне ставших более активными покупок СКВ, котировки доллара на межбанке приподнялись к отметке 28,26/28,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.21 Киева.

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 5,32 коп., составив 28,2803 UAH/USD.

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16/28,22 UAH/USD, евро – 32,20/32,35UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».

По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского оптового «приноса», сменившего мелкооптовый спрос на старте торгов на фоне текущих действующих цен: 28,20/28,28 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.

Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68071
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4322 раз.
Подякували: 7851 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6627662866296630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 644, 645, 646
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6456 1367130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 09:25
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1353, 1354, 1355
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13547 1535323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 11:04
Vitaka
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246490
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.