Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:33

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,35/28,37 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,31/28,33 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.



Об этом дали понять понизившиеся с уровня 57 639,8 млн. грн. к отметке 55 759,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке .



Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант.



По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,24/28,26 UAH/USD, замедлив откат и давая понять о вероятном появлении покупателей.



К 11.13 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,24/28,26 UAH/USD. Вызванный нехваткой гривни на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ.



Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спровоцированная заметным снижением «порции» компенсации НДС Казначейством, вызвавшим локальный дефицит нацвалюты, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К полудню на фоне ставших более активными покупок СКВ, котировки доллара на межбанке приподнялись к отметке 28,26/28,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.21 Киева.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 5,32 коп., составив 28,2803 UAH/USD.



По состоянию на 12.40 пара доллар-гривня была сбалансирована, закрепив цену безналичного «американца» на межбанке на цифре 28,26/28,28 UAH/USD.



К 13.31 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,26/28,28 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 октября с уровней: доллар – 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 31,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 25 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 25 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1372, понизившись до $1,1371 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1370 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16/28,22 UAH/USD, евро – 32,20/32,35UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского оптового «приноса», сменившего мелкооптовый спрос на старте торгов на фоне текущих действующих цен: 28,20/28,28 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,27/28,31 UAH/USD, евро – 32,35/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,429 UAH/RUB, Киев опт 28,22/28,27 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,22/28,27 UAH/USD, евро (опт) 32,27/32,37 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,27/32,37 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,20/28,35 UAH/USD, евро – 32,05/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,22/28,27 UAH/USD, розница – 28,20/28,29 UAH/USD; Запорожье – 28,25/28,32 UAH/USD; евро – 32,35/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,425/0,429 RUB/USD.



Коррекцией на торгах украинского валютного межбанка, которую не смог предотвратить «пятничный синдром», безналичный доллар обязан нижеприведенным факторам.



Во-первых, как сообщили непосредственные участники торгов, 26-го на межбанке не хватало гривни. Казначейство вернулось к прежним мелким порциям компенсации НДС, моментально создав гривнедефицит.



Во-вторых, средневзвешенный курс доллара на межбанке, пребывающего в состоянии «зеленого» ралли с 23 октября, вырос с уровня 28,0804 к отметке 28,3356 UAH/USD. По всей видимости, наступило время фиксации полученной ранее прибыли.



В-третьих, по мнению ряда банкиров, увлекшись покупками «американца» на межбанке 25 октября, банки «переели» валюты в ущерб иным активам, а нынче продавали «лишние» доллары.



На ближайших торгах межбанка существует реальная вероятность ситуативной стабилизации долларовых цен, сопровождаемая падением ликвидности. Прежде всего из-за насыщенности рынка долларами, а во-вторых, вследствие высоковероятного продолжения трудностей с гривневой ликвидностью. Этот «застой» на финише месяца должен смениться ростом спроса на СКВ со стороны импортеров, которые передадут эстафету покупок нерезидентам в дебюте ноября.



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