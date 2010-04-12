1. в светлое время суток с заборами дел не имею.
2. рассчитываю на стабильность курса до выборов.
3. землетрещение в Греции может повлиять на курс евро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:04
1. в светлое время суток с заборами дел не имею.
2. рассчитываю на стабильность курса до выборов.
3. землетрещение в Греции может повлиять на курс евро.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:21
Привет из Днепра-5
К 11.15 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,24/28,26 UAH/USD. Вызванный нехваткой гривни на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ.
Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спровоцированная заметным снижением «порции» компенсации НДС Казначейством, вызвавшим локальный дефицит нацвалюты, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:22
[url][/url]https://www.facebook.com/people/Андрей-Блинов/100003179433429[url]
Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около $2 млрд. Вопреки скептическим ожиданиям, спрос был достаточно сильным, книга заявок потянула под $5 млрд, то есть в два с половиной раза больше предлагаемого.
Доходность 5-летних бумаг — 9%, 10-летних — 9,75% годовых. Дороже суверенных размещений стран ЕМ в этом году нет: все инвесторы понимают, насколько Украине нужны деньги перед трёхлетним пиком выплат по внешним долгам. И цинично участвуют.
Эксперты отмечают, что стоимость этого размещения для Украины является самой высокой в мире за последние месяцы среди развивающихся стран
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:34
а сейчас сколько ? кто бі дорисовал или в цифрах озвучил с учетом последних заимствований
свинорыл
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:17
Re: Валютный рынок в контексте
ГРОШЕЙ ВИСТАЧАЄ, СКОРОЧУВАТИ ВИДАТКИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ НЕ БУДУТЬ – МІНФІН
Більше читайте
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:23
Привет из Днепра-6
К полудню на фоне ставших более активными покупок СКВ, котировки доллара на межбанке приподнялись к отметке 28,26/28,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.21 Киева.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 5,32 коп., составив 28,2803 UAH/USD.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16/28,22 UAH/USD, евро – 32,20/32,35UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского оптового «приноса», сменившего мелкооптовый спрос на старте торгов на фоне текущих действующих цен: 28,20/28,28 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
US
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:43
НБУ розпочинає публікацію даних про планові платежі за зовнішнім боргом
Відсьогодні Національний банк розпочинає щоквартальну публікацію інформації про планові платежі за зовнішнім боргом на додачу до статистики зовнішнього сектору, що вже оприлюднюється на веб-сайті НБУ, йдеться у повідомленні на сайті регулятора.
Як зазначається, дані будуть оприлюднювати в останній місяць кварталу, який є наступним за звітним. Вони публікуватимуться в розділі «Статистика» («Статистика зовнішнього сектору»).
«Для забезпечення відкритості як однієї зі стратегічних цілей на найближчі роки Національний банк України (НБУ) продовжує розширювати інформування населення, експертної спільноти, медіа та інших користувачів статистичної інформації, збільшуючи обсяг даних у відкритому доступі на сторінках свого офіційного інтернет-представництва», – зазначають у центробанку.
Як зазначається, статистичні дані Календарю планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами відображають майбутні платежі резидентів України нерезидентам в іноземній валюті з погашення основної суми заборгованості та з її обслуговування.
Вони охоплюють усі сектори економіки: сектор загального державного управління (Уряд), Національний банк України, депозитні корпорації (банки), інші сектори (реальний сектор економіки), а також платежі за міжфірмовим боргом. Водночас дані Календаря не включають майбутні платежі за певними зобов’язаннями: торговими кредитами, простроченою заборгованістю, кредитами овернайт, ОВДП у власності нерезидентів.
У Календарі планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами відображаються прогнозні платежі лише за зобов’язаннями, чинними на звітну дату. Ці дані формуються на основі звітності банків про прогнозні операції з погашення та обслуговування за власними кредитами та кредитами клієнтів відповідно до умов кредитних договорів з нерезидентами. Інформація про планові платежі сектору загального державного управління надається Міністерством фінансів України та Національним банком України (у частині зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом).
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:04
Не являясь спецом по размещению, хочу немного порассуждать - в книге заявок было 4.7 млрд долларов, размещено 2 млрд долларов. Размещено на невыгодных условиях - очень длинный срок, и очень высокая ставка.
Вопрос - зачем размещать на таких условиях, при которых спрос превышает предложение более, чем в 2 раза, если можно выйти с лучшими условиями для себя? Денег не жалко?
Да, технически размещение - это такой процесс, где невозможно знать заранее точный объем спроса. Ну а зачем нам дорогие консультанты вроде Голдманов?.. Крупных покупателей долгов emerging markets инвестбанкиры знают поименно и держат с ними тесный контакт, поэтому заблаговременно оценить "правильные" условия размещения, при которых продавец не переплатит, не является большой проблемой, если только продавца не хотят поиметь...
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:07
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:33
Привет из Днепра-8
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,35/28,37 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,31/28,33 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 57 639,8 млн. грн. к отметке 55 759,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке .
Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант.
По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,24/28,26 UAH/USD, замедлив откат и давая понять о вероятном появлении покупателей.
К 11.13 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,24/28,26 UAH/USD. Вызванный нехваткой гривни на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ.
Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спровоцированная заметным снижением «порции» компенсации НДС Казначейством, вызвавшим локальный дефицит нацвалюты, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К полудню на фоне ставших более активными покупок СКВ, котировки доллара на межбанке приподнялись к отметке 28,26/28,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.21 Киева.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 5,32 коп., составив 28,2803 UAH/USD.
По состоянию на 12.40 пара доллар-гривня была сбалансирована, закрепив цену безналичного «американца» на межбанке на цифре 28,26/28,28 UAH/USD.
К 13.31 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,26/28,28 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 октября с уровней: доллар – 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 31,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 25 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 25 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1372, понизившись до $1,1371 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1370 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 26 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,25/28,30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 октября спрос и предложение не изменились), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 26 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16/28,22 UAH/USD, евро – 32,20/32,35UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского оптового «приноса», сменившего мелкооптовый спрос на старте торгов на фоне текущих действующих цен: 28,20/28,28 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,27/28,31 UAH/USD, евро – 32,35/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,429 UAH/RUB, Киев опт 28,22/28,27 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,22/28,27 UAH/USD, евро (опт) 32,27/32,37 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,27/32,37 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,20/28,35 UAH/USD, евро – 32,05/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,22/28,27 UAH/USD, розница – 28,20/28,29 UAH/USD; Запорожье – 28,25/28,32 UAH/USD; евро – 32,35/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,425/0,429 RUB/USD.
Коррекцией на торгах украинского валютного межбанка, которую не смог предотвратить «пятничный синдром», безналичный доллар обязан нижеприведенным факторам.
Во-первых, как сообщили непосредственные участники торгов, 26-го на межбанке не хватало гривни. Казначейство вернулось к прежним мелким порциям компенсации НДС, моментально создав гривнедефицит.
Во-вторых, средневзвешенный курс доллара на межбанке, пребывающего в состоянии «зеленого» ралли с 23 октября, вырос с уровня 28,0804 к отметке 28,3356 UAH/USD. По всей видимости, наступило время фиксации полученной ранее прибыли.
В-третьих, по мнению ряда банкиров, увлекшись покупками «американца» на межбанке 25 октября, банки «переели» валюты в ущерб иным активам, а нынче продавали «лишние» доллары.
На ближайших торгах межбанка существует реальная вероятность ситуативной стабилизации долларовых цен, сопровождаемая падением ликвидности. Прежде всего из-за насыщенности рынка долларами, а во-вторых, вследствие высоковероятного продолжения трудностей с гривневой ликвидностью. Этот «застой» на финише месяца должен смениться ростом спроса на СКВ со стороны импортеров, которые передадут эстафету покупок нерезидентам в дебюте ноября.
US
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