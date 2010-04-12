Спасибо, конечно. Но когда я писал, что не являюсь специалистом по размещению, я имел в виду только то, что не являюсь специалистом по размещению! А не то, что не имею экономического образования и не дружу с логикой, чтобы читать графоманские испражнения известного интернет-тролля, пишущего по 10 пасквилей в неделю о пользе табака и вреде молока!
Спасибо, конечно. Но когда я писал, что не являюсь специалистом по размещению, я имел в виду только то, что не являюсь специалистом по размещению! А не то, что не имею экономического образования и не дружу с логикой, чтобы читать графоманские испражнения известного интернет-тролля, пишущего по 10 пасквилей в неделю о пользе табака и вреде молока!
Мнения специалистов будут?
Думаю что процент плавающий и набирают нужную сумму с наиболее меньшими процентами ... ПС тоже не специалист
Спасибо, конечно. Но когда я писал, что не являюсь специалистом по размещению, я имел в виду только то, что не являюсь специалистом по размещению! А не то, что не имею экономического образования и не дружу с логикой, чтобы читать графоманские испражнения известного интернет-тролля, пишущего по 10 пасквилей в неделю о пользе табака и вреде молока!
Мнения специалистов будут?
Да все там нормально описал Фурса, ставка реально такая и есть сейчас. 1. Можете посмотреть котировки ранее размещенных бондов 2019-2032 гг 2. Премия ( ставка по бондам США - ставка по укр.бондам ) осталась неизменная.
Если бы Минфин огласил ставку 7-8% то вероятно вообще никто бы не пришел. По поводу сроков 5 и 10 лет , ну тут не знаю что вам сказать. Ближайшие 3 года насыщены выплатами, так что короче чем 3 года нет смысла размещать.
Спасибо, конечно. Но когда я писал, что не являюсь специалистом по размещению, я имел в виду только то, что не являюсь специалистом по размещению! А не то, что не имею экономического образования и не дружу с логикой, чтобы читать графоманские испражнения известного интернет-тролля, пишущего по 10 пасквилей в неделю о пользе табака и вреде молока!
Мнения специалистов будут?
Да все там нормально описал Фурса, ставка реально такая и есть сейчас. 1. Можете посмотреть котировки ранее размещенных бондов 2019-2032 гг 2. Премия ( ставка по бондам США - ставка по укр.бондам ) осталась неизменная.
Если бы Минфин огласил ставку 7-8% то вероятно вообще никто бы не пришел. По поводу сроков 5 и 10 лет , ну тут не знаю что вам сказать. Ближайшие 3 года насыщены выплатами, так что короче чем 3 года нет смысла размещать.
А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант
Starikan написав:...... "Он, конечно, с...н сын, но это наш с...н сын" - это не про нас, мы не "их". Аргентине вот насыпали десятки ярдов, не моргнув глазом. Поэтому какие бы ни были можновладци - не будет ни помощи, ни инвестиций, будут душить кредитами.
Чем, по Вашему мнению, отличается (лучше?) Аргентина? Почему им насыпали десятки ярдов, а нам нет?
В последнее время всё сильнее ощущение, что, возможно, стоило объявить дефолт ещё 3 года назад. Поляки прибегли к шоковой терапии в самом начале. Мы боимся. В результате шоки у нас периодически повторяются, а терапии нет. Заимствования под такие проценты ... И перекредитоваться под более низкий % в ближайшие 2-3 года, по-моему, шансов практически нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T