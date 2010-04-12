Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:07

Вспоминаются недавние заголовки, о том что треть бюджета2019 выделена для обслуживания и выплат долгов.

Я так понимаю, следующие бюджеты будут демонстрировать ріст этого показателя

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин