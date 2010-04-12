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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66296630663166326633>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:38

  Fedor написав:zРадио
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ez-emotsiy


Спасибо, конечно. Но когда я писал, что не являюсь специалистом по размещению, я имел в виду только то, что не являюсь специалистом по размещению! А не то, что не имею экономического образования и не дружу с логикой, чтобы читать графоманские испражнения известного интернет-тролля, пишущего по 10 пасквилей в неделю о пользе табака и вреде молока!

Мнения специалистов будут? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:51

  zРадио написав:
  Fedor написав:zРадио
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ez-emotsiy


Спасибо, конечно. Но когда я писал, что не являюсь специалистом по размещению, я имел в виду только то, что не являюсь специалистом по размещению! А не то, что не имею экономического образования и не дружу с логикой, чтобы читать графоманские испражнения известного интернет-тролля, пишущего по 10 пасквилей в неделю о пользе табака и вреде молока!

Мнения специалистов будут? :mrgreen:
Думаю что процент плавающий и набирают нужную сумму с наиболее меньшими процентами ... ПС тоже не специалист
Den
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:54

  yama написав:........
а сейчас сколько ? кто бы дорисовал или в цифрах озвучил с учетом последних заимствований

С учётом последних не скажу, на 31.08.2018
(млн. грн.) внешний вну­тренний всего
государ­ственный долг 1 070 820,1 759 063,4 1 829 883,5
гаранти­рованный долг 273 569,0 13 215,3 286 784,3
сово­купный 1 344 389,1 772 278,7 2 116 667,8

В млн. долл.:
общий долг внешний долг вну­тренний долг
на 31.08.2018 74 848,3 -1.9% 47 539,5 27 308,8

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Там есть и диаграммы.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 жов, 2018 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:56

Re: Валютный рынок в контексте

... неохоче, але впало у Лева(відносно вчорашньої "ерекції") і на моменті /23 :oops: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:57

  zРадио написав:
  Fedor написав:zРадио
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ez-emotsiy


Спасибо, конечно. Но когда я писал, что не являюсь специалистом по размещению, я имел в виду только то, что не являюсь специалистом по размещению! А не то, что не имею экономического образования и не дружу с логикой, чтобы читать графоманские испражнения известного интернет-тролля, пишущего по 10 пасквилей в неделю о пользе табака и вреде молока!

Мнения специалистов будут? :mrgreen:


Да все там нормально описал Фурса, ставка реально такая и есть сейчас.
1. Можете посмотреть котировки ранее размещенных бондов 2019-2032 гг
2. Премия ( ставка по бондам США - ставка по укр.бондам ) осталась неизменная.

Если бы Минфин огласил ставку 7-8% то вероятно вообще никто бы не пришел.
По поводу сроков 5 и 10 лет , ну тут не знаю что вам сказать. Ближайшие 3 года насыщены выплатами, так что короче чем 3 года нет смысла размещать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:07

Вспоминаются недавние заголовки, о том что треть бюджета2019 выделена для обслуживания и выплат долгов.
Я так понимаю, следующие бюджеты будут демонстрировать ріст этого показателя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:09

  zzzzzz написав:
  zРадио написав:
  Fedor написав:zРадио
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ez-emotsiy


Спасибо, конечно. Но когда я писал, что не являюсь специалистом по размещению, я имел в виду только то, что не являюсь специалистом по размещению! А не то, что не имею экономического образования и не дружу с логикой, чтобы читать графоманские испражнения известного интернет-тролля, пишущего по 10 пасквилей в неделю о пользе табака и вреде молока!

Мнения специалистов будут? :mrgreen:


Да все там нормально описал Фурса, ставка реально такая и есть сейчас.
1. Можете посмотреть котировки ранее размещенных бондов 2019-2032 гг
2. Премия ( ставка по бондам США - ставка по укр.бондам ) осталась неизменная.

Если бы Минфин огласил ставку 7-8% то вероятно вообще никто бы не пришел.
По поводу сроков 5 и 10 лет , ну тут не знаю что вам сказать. Ближайшие 3 года насыщены выплатами, так что короче чем 3 года нет смысла размещать.


А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:12

  Starikan написав:......
"Он, конечно, с...н сын, но это наш с...н сын" - это не про нас, мы не "их".
Аргентине вот насыпали десятки ярдов, не моргнув глазом.
Поэтому какие бы ни были можновладци - не будет ни помощи, ни инвестиций, будут душить кредитами.

Чем, по Вашему мнению, отличается (лучше?) Аргентина?
Почему им насыпали десятки ярдов, а нам нет?

В последнее время всё сильнее ощущение, что, возможно, стоило объявить дефолт ещё 3 года назад. Поляки прибегли к шоковой терапии в самом начале. Мы боимся. В результате шоки у нас периодически повторяются, а терапии нет. :(
Заимствования под такие проценты ... И перекредитоваться под более низкий % в ближайшие 2-3 года, по-моему, шансов практически нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:15

  zРадио написав:
А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант

Ты пришел поговорить или есть конкретные вопросы ?
Прежде чем получить ответ - научись формулировать вопрос.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:16

  zРадио написав:.........
А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант

Возможно, это и есть оптимальный вариант. Изначально настраивались на 10%. Спрос на облиги от % зависит не линейно и может падать скачкообразно при снижении %.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 жов, 2018 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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