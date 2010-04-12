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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:17
Вкладчик1234 написав:
Вспоминаются недавние заголовки, о том что треть
бюджета2019 выделена для обслуживания и выплат долгов.
Я так понимаю, следующие бюджеты будут демонстрировать ріст этого показателя
Обслуживание стоит около 10%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:26
zzzzzz написав: zРадио написав:
А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант
Ты пришел поговорить или есть конкретные вопросы ?
Прежде чем получить ответ - научись формулировать вопрос.
Тут скорее другое - когда ответить нечего, можно и промолчать.
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zРадио
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:32
ЛАД написав: zРадио написав:
.........
А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант
Возможно, это и есть оптимальный вариант. Изначально настраивались на 10%. Спрос на облиги от % зависит не линейно и может падать скачкообразно при снижении %.
Я считаю, что нужно более профессионально "файн-тюнить" ставку. Для этого же консультантов по размещению и нанимаем! На объеме 2 млрд долларов 0.1% - это 2 млн долларов. На десятилетнем периоде - 20 млн долларов
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:37
ЛАД написав: zРадио написав:
.........
А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант
Возможно, это и есть оптимальный вариант. Изначально настраивались на 10%. Спрос на облиги от % зависит не линейно и может падать скачкообразно при снижении %.
Просто , не зная полного механизма как и что делается, сложно по одним цифрам судить и делать выводы как там оно происходит.Думается, что просто так деньгами никто не швыряется, значит лучше не получалось.
ПС но это не оправдывает вообще способ решения проблемы, т к есть ещё и внутренний потенциал.Таких как я, которые не понесут и под 10%, достаточно мало.Поэтому непонятно внешнее влечение, разве как и в прошлый раз объяснялось, что занимают у своих же структур.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:48
zРадио написав: zzzzzz написав: zРадио написав:
А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант
Ты пришел поговорить или есть конкретные вопросы ?
Прежде чем получить ответ - научись формулировать вопрос.
Тут скорее другое - когда ответить нечего, можно и промолчать.
Ты спрашивал какая ставка была начальная и финальная ? Нет не спрашивал.
Как проходят аукциона и что такое ставка отсечения знаешь ? - Нет.
Ты сначала почитай методологию а потом надувай щеки на форуме с умным видом теоретика.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:49
Vitl написав:
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Просто , не зная полного механизма как и что делается, сложно по одним цифрам судить и делать выводы как там оно происходит.Думается, что просто так деньгами никто не швыряется, значит лучше не получалось.
ПС но это не оправдывает вообще способ решения проблемы, т к есть ещё и внутренний потенциал.Таких как я, которые не понесут и под 10%, достаточно мало.Поэтому непонятно внешнее влечение, разве как и в прошлый раз объяснялось, что занимают у своих же структур.
Для "своих структур", имхо, сумма великовата.
Почему не занимают внутри есть 2 варианта.
1. Понимают, что нужных сумм внутри нет.
2. Мечтали о бОльших суммах от МВФ и к внутр. размещениям не готовились, а теперь уже не успевают.
Возможно, и то, и др. И что-нибудь ещё.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:04
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:07
zzzzzz написав:
Ты спрашивал какая ставка была начальная и финальная ? Нет не спрашивал.
Как проходят аукциона и что такое ставка отсечения знаешь ? - Нет.
Ты сначала почитай методологию а потом надувай щеки на форуме с умным видом теоретика.
Зачем мне спрашивать о ставках, если это общеизвестный факт? По обоим бондам финальная ниже начальной на 0.25 п.п. А как технически проходят эти аукционы я действительно не знаю. Как и ты не знаешь - иначе бы уже как-нибудь за 3 поста по теме объяснил превышение спроса над предложением почти в 2.5 раза, вместо... надувания щек, которым занимаешься, используя дешевый трюк обвинения собеседника в некомпетености
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zРадио
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:09
zРадио
Ставка отсечения для этого и существует.
Ниже ставки не соберется нужного объема.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:16
zzzzzz написав:zРадио
Ставка отсечения для этого и существует.
Ниже ставки не соберется нужного объема.
Правильно, но она то не является постоянной физической константой.
С большой долей вероятности можно утверждать, что она не была "отфайнтюнена", ведь мы разместились дороже всех остальных emerging markets. Находясь в надрыночном пространстве, условия диктует продавец, а не покупатель.
Если кто-то знает, на сколько п.п. отличается наше 10-летнее размещение от следующего максимального, ответьте, пож-ста. Или подскажите, где посмотреть. Спасибо
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zРадио
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