Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:37

ЛАД написав: zРадио написав: .........

А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант .........А как же закон спроса и предложения? Между условиями "никто не пришел" и условиями "спрос вдвое выше предложения" абсолютно точно существует оптимальный вариант

Возможно, это и есть оптимальный вариант. Изначально настраивались на 10%. Спрос на облиги от % зависит не линейно и может падать скачкообразно при снижении %. Возможно, это и есть оптимальный вариант. Изначально настраивались на 10%. Спрос на облиги от % зависит не линейно и может падать скачкообразно при снижении %.

Просто , не зная полного механизма как и что делается, сложно по одним цифрам судить и делать выводы как там оно происходит.Думается, что просто так деньгами никто не швыряется, значит лучше не получалось.ПС но это не оправдывает вообще способ решения проблемы, т к есть ещё и внутренний потенциал.Таких как я, которые не понесут и под 10%, достаточно мало.Поэтому непонятно внешнее влечение, разве как и в прошлый раз объяснялось, что занимают у своих же структур.