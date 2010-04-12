Вкладчик1234 написав:Вспоминаются недавние заголовки, о том что треть бюджета2019 выделена для обслуживания и выплат долгов. Я так понимаю, следующие бюджеты будут демонстрировать ріст этого показателя
с учетом того, что Бюджет2018 завалили почти на 100 ярдов, так вообще светит 35-36%
zzzzzz написав:zРадио Ставка отсечения для этого и существует. Ниже ставки не соберется нужного объема.
Правильно, но она то не является постоянной физической константой.
С большой долей вероятности можно утверждать, что она не была "отфайнтюнена", ведь мы разместились дороже всех остальных emerging markets. Находясь в надрыночном пространстве, условия диктует продавец, а не покупатель.
Если кто-то знает, на сколько п.п. отличается наше 10-летнее размещение от следующего максимального, ответьте, пож-ста. Или подскажите, где посмотреть. Спасибо
7.87 процентов Эквадор, если по десятилетним размещениям