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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6630663166326633

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:21

zРадио

Какая цена будет на нефть марки брент через месяц 26 ноября в 13:00 по киевскому времени ? Подскажите где можно посмотреть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:28

  zzzzzz написав:zРадио

Какая цена будет на нефть марки брент через месяц 26 ноября в 13:00 по киевскому времени ? Подскажите где можно посмотреть.


Вопрос звучал не так - какая до вчерашнего дня БЫЛА максимальная ставка размещения 10-летних бондов эмитентом из emerging markets за последнее время?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:34

  Fedor написав:zРадио
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ez-emotsiy


Фурса молодец :idea:

надо было решить вопрос с антикорупционным судом еще в мае, цену на газ поднять тогда же (летом +1,5грн в месяц это один проезд на метро)

https://24tv.ua/vikorinennya_sistemnoyi ... i_n1050122
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:36

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:Если кто-то на финансовом форуме на неполитические темы позволяет себе назвать другого "ольгинцем", скорее всего, что других аргументов, если таковые вообще были, не осталось ))

уверен, все местные ольгинцы, во главе с визжащим пенсионером ладом, аплодируют вам стоя за этот месседж

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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:39

  Вкладчик1234 написав:Вспоминаются недавние заголовки, о том что треть бюджета2019 выделена для обслуживания и выплат долгов.
Я так понимаю, следующие бюджеты будут демонстрировать ріст этого показателя


с учетом того, что Бюджет2018 завалили почти на 100 ярдов, так вообще светит 35-36%

ще одна "перемога влади післямайдана"
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:40

Re: Валютный рынок в контексте

zРадио написав:
  zzzzzz написав:zРадио
Ставка отсечения для этого и существует.
Ниже ставки не соберется нужного объема.


Правильно, но она то не является постоянной физической константой.

С большой долей вероятности можно утверждать, что она не была "отфайнтюнена", ведь мы разместились дороже всех остальных emerging markets. Находясь в надрыночном пространстве, условия диктует продавец, а не покупатель.

Если кто-то знает, на сколько п.п. отличается наше 10-летнее размещение от следующего максимального, ответьте, пож-ста. Или подскажите, где посмотреть. Спасибо


7.87 процентов Эквадор, если по десятилетним размещениям
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