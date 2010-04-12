Всем добрый день. Относительно размещения:это было преступление перед народом Украины,это варварство и должно наказываться по законам военного времени! Никаких оправданий этому чивокунскому грабежу быть не может,а те кто пытаются отбелить этот финансовый геноцид или дураки "или в теме\доле". По курсу: красота,гривны опять нет,если бы новогодний распил бюджета,то можно было бы говорить о 28 до лета так точно.
п.с. закрадываются смутные сомнения относительно сотрудничества с МВФ,наверное банально кинули Вашингтон,подняли газ граммульку для того что бы разместиться,а потом примут предвыборный бюджет "гречка стайл",под который МВФ ни нальёт ни цента,до выборов дотягиваем,а потом будь что будет,накуа оно "стратегам" надо,пусть кто выиграет подумает об этом потом)))
Starikan написав:...... "Он, конечно, с...н сын, но это наш с...н сын" - это не про нас, мы не "их". Аргентине вот насыпали десятки ярдов, не моргнув глазом. Поэтому какие бы ни были можновладци - не будет ни помощи, ни инвестиций, будут душить кредитами.
Чем, по Вашему мнению, отличается (лучше?) Аргентина? Почему им насыпали десятки ярдов, а нам нет?
Не знаю. Возможно, too big to fall? И продуктами снабжает пол-мира. Во всяком случае, не потому, что у них вдруг появился антикоррупционный суд и подорожал газ
А кому мы нужны? Что мы можем предъявить такое, что без нас миру не обойтись? Олию разве что...
somilitark написав:п.с. закрадываются смутные сомнения относительно сотрудничества с МВФ,наверное банально кинули Вашингтон,подняли газ граммульку для того что бы разместиться,а потом примут предвыборный бюджет "гречка стайл",под который МВФ ни нальёт ни цента,до выборов дотягиваем,а потом будь что будет,накуа оно "стратегам" надо,пусть кто выиграет подумает об этом потом)))
А может банально нужно выполнять бюджет а деньги от МВФ могут зайти и после НГ. Вот и решили что меньшим злом будет 9-10% чем секвестр бюджета..! Тем более что писали о 4 ярдах (2МВФ + 2ЕС и ВБ)... А при этом взятый бакс под 10% и слитый условным "кабанчикам" по 28,3 и откуп после зачисления тех 4-х ярдов по +/-26 у бежащих на перегонки условных "оленей" смотрится очень интересно. Да и дешевле чем ОВГЗ гривневые давать под 19% Ни на что не претендую, тапками не забрасывать ... ИМХО
Vitl написав: ПС но это не оправдывает вообще способ решения проблемы, т к есть ещё и внутренний потенциал.Таких как я, которые не понесут и под 10%, достаточно мало.Поэтому непонятно внешнее влечение, разве как и в прошлый раз объяснялось, что занимают у своих же структур.
Да вроде уже обсуждали. Это короткие деньги, сложно администрировать.
Яша написав:somilitark Перестаньте. Просто им не повезло с временем выхода на рынок. Получат в следующем году долги газпрома и выкупят свои долги.
Троллинг высшего левела)))
Особенно выпуск радует в сравнении ставка по депо например в примате. Что не лепи,а чивокунизм получается,только отличие в одном,там хоть крошки со стола соскребали крестьянам,эти таким не заморачиваются,если не нравится: то они не видят проблем в трудовой миграции п.с. почему бы не попробовать запустить депо на 5 лет от госбанков с безналоговыми 10%???? Думаю ярд-два за неделю наколядовали,ночью бы народ записывался за таким счастьем,но тут же решительные реформы во всём,а стабилизация экономики происходит вопреки реформаторам,а не благодаря. Кроме отвращения и ненависти ничего на ум не приходит,вспоминаю подпись одессита Бимбовича,сначала я с ней был несогласен,но жизнь говорит о том,что наскаклись мы зачётно 5 лет назад,все евреи главной семьи аплодируют стоя и угорают со смеху. п.с. Евро наверное полетит дальше?Совсем берега потеряла эта берлусконщина,никакой справедливости нет в мире...
Investor_33 написав:А может банально нужно выполнять бюджет а деньги от МВФ могут зайти и после НГ. Вот и решили что меньшим злом будет 9-10% чем секвестр бюджета..!
Банально надо устроить друзьям новогодний распил бюджета,а что в ЗВР совсем нет денег? Или на з.п. и пенсии нет ресурсов? Есть,а вот отмыть надо много,вроде как сделали пару км дорог,пару крыш по 10-ти кратным ценникам,а не рассчитались,теперь же красота,взяли под 10% и не понятно под какие комиссии,вкинут их в корыто,раздеребанят,а глупцы пусть скачут с лозунгами Украина для людей,соборнисть,незалежнисть,мова их еднае
Не оправдывайте воров и взяточников,это просто преступление,а отбеливание этих бандитов тоже является преступлением по отношению к детям,которые потом отблагодарят таких слепцов и просто отсюда свалят,а вы будете жить в старости на аналог сегодняшних 1300грн,возможно даже меньше